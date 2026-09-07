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La ciudad de Santander se vuelca con Felipe VI tras la inauguración del centro de arte Faro Santander

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El Rey Felipe VI ha protagonizado este lunes el momento álgido de la inauguración del centro de arte Faro Santander, en la antigua sede central del Banco Santander del Paseo Pereda, donde ha recibido más de 200 vecinos y turistas nacionales e internacionales se han concentrado a las puertas del histórico edificio para verle.

Desde más de una hora antes de la inauguración, prevista para las 12.00 horas, los ciudadanos ya esperaban tanto en el Paseo Pereda como en la calle Ataúlfo Argenta, contenidos por un dispositivo policial que ha acordonado con vallas la fachada principal de Faro Santander y con efectivos la trasera. En ambas calles se ha mantenido el tráfico de vehículos hasta minutos antes de la salida del Rey.

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Por un lado, los vecinos han valorado positivamente poder presenciar este evento desde tan cerca: "Si hubiera sido el presidente del Gobierno, hubieran montado un cordón de un kilómetro cuadrado", ha opinado al respecto uno de ellos, Antonio de la Maza.

Por su parte, turistas como la alemana Greta Weber y su marido se han visto sorprendidos por este acontecimiento, sobre el que han investigado a través de ChatGPT. Una vez ha llegado Felipe VI, Weber se ha quedado con detalles como la altura del monarca o el coche alemán en el que iba, un Audi.

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Antes que él han llegado autoridades como la alcaldesa, Gema Igual, que ha accedido junto a su equipo a pie desde la calle Marcelino Sanz de Sautuola (antigua calle del Martillo); o la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, quien ha acudido en coche oficial por el paseo Pereda.

La reacción del público con ambas ha sido de murmullo, al explicar unos a otros ante quienes estaban. Las dos han llegado pronto y han esperado en el interior del edificio, donde se han unido otros representantes institucionales como el delegado del Gobierno, Pedro Casares, o la presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta, entre otros.

Cinco minutos faltaban para las 12.00 horas, cuando todos ellos han salido para recibir al Rey debajo del Arco, donde ha tenido lugar el saludo protocolario.

Una vez dentro del edificio, los curiosos han seguido su recorrido de manera intermitente, escaleras arriba, gracias a la cristalera de la nueva estructura instalada en el centro cultural.

Para conocer lo que esconde en su interior, vecinos como De la Maza esperarán unos días "a que pase el barullo" y turistas como Weber lo harán mañana mismo, para aprovechar la novedad de la oferta cultural de la ciudad.

"VIVA EL REY Y VIVA ESPAÑA"

El premio a la espera lo han recibido dos horas después, pasadas las 14.00, cuando, a su salida del evento, el monarca ha saludado una a una a las más de 200 personas que seguían en ambas calles, entre las que se encontraban desde niños en carricoche hasta personas de avanzada edad.

Primero se ha acercado a las presentes en el Paseo Pereda, que han esperado al sol --el termómetro rondaba los 25 grados en ese momento--, y después ha ido hacia la calle trasera para darle la mano al resto. Felipe VI tampoco ha negado otras peticiones como autógrafos, fotos e incluso selfies.

Han sido unos diez minutos, en los que los presentes han vitoreado a Felipe VI, con consignas como 'Viva España' y 'Viva el Rey'. Además, entre los elogios, han desatacado "lo majo", "guapo" o "simpático que es".

"Qué suerte tenemos de poder tenerlo tan cerca. Es increíble ¡Es majísimo! Mira cómo se para con todo el mundo y habla con los niños", ha apuntado una señora a su acompañante.

La sensación entre los presentes ha sido de alegría y de recompensa por la espera, ya que algunos 'in situ' han llamado al restaurante para cambiar sus reservas y otros han bajado a la calle con la comida en el fuego. Todo por ver a un Felipe VI que se ha dado un baño de masas en el centro de Santander.

Una vez subido al coche oficial de la Casa Real, varios han iniciado de nuevo, al unísono, el "viva el Rey y viva España", que la muchedumbre no ha tardado en seguir hasta perder de vista a la comitiva.

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EuropaPress

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