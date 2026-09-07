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La Bolsa española abre la semana plana con la atención puesta en BCE e IPC de EEUU

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Madrid, 7 sep (EFE).- La Bolsa española ha abierto la semana prácticamente plana, manteniendo los 20.000 puntos con los que terminó el pasado viernes y con la atención puesta en la reunión del Banco Central Europeo (BCE), que previsiblemente el jueves subirá los tipos un 0,25 %, y los datos de inflación de EE.UU. que se publicarán el viernes.

En los primeros minutos de una sesión en la que el mercado no contará con la referencia al cierre de Wall Street, que cierra por la festividad del Día del Trabajo, el IBEX 35 restaba 1,8 puntos, el 0,01 %, y se situaba en 20.043 puntos. En lo que va de año gana más del 15 %.

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Los valores que más ceden en la apertura son Colonial, con una caída del 1,89 %; Amadeus y Grifols, ambos, con un descenso del 0,97 %, y Puig, que cae el 0,87 %. Acciona Energía, Solaria, Repsol y ACS registran subidas de más del 1 %. EFE

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