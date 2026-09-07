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Illa advierte a Ayuso: "No se meta con Cataluña ni con los catalanes"

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Barcelona, 7 sep (EFE).- El presidente catalán, Salvador Illa, ha lanzado este lunes una advertencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: "No se meta con Cataluña y no se meta con los catalanes".

En una entrevista con TV3 y Catalunya Ràdio en el Palau de la Generalitat, Illa ha replicado a Ayuso, quien el pasado sábado, al referirse al nuevo modelo de financiación autonómica impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez, subrayó que "el dinero de los madrileños no se toca, y el que lo toque lo va a pagar".

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"Miren cómo viven en Cataluña, con embajadas, con todo tipo de chiringuitos. ¿Que lo vamos a pagar desde Madrid? No. Y desde luego, si pretenden que lo hagamos con una sonrisa, menos todavía", dijo Ayuso, que denunció que los madrileños tengan que pagar con sus impuestos "la fiesta nacionalista a cuatro mindundis".

Illa ha respondido este lunes a la presidenta madrileña: "Aquí no hay mindundis ni hay ninguna fiesta. Aquí hay gente que trabaja, que es emprendedora, que levanta la persiana, que no se queja".

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El presidente catalán ha ofrecido "mano tendida al conjunto de buenos madrileños y madrileñas" y ha criticado el modelo económico y fiscal del Gobierno de Ayuso, basado, a su juicio, en una "acumulación insolidaria" que genera una prosperidad concentrada en pocas manos.

Por otra parte, Illa se ha mostrado convencido de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acabará la legislatura, aunque ha restado importancia a si las elecciones generales se celebrarán antes o después de las municipales.

Sobre el debate sucesorio en el PSOE, ha negado que haya hablado con Sánchez sobre la posibilidad de que sea el propio Illa quien opte a tomar el relevo y se ha desmarcado de quienes "se apresuran" a dar por finiquitado al actual presidente del Gobierno.

En su opinión, "es mucho más débil" el liderazgo del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que el de Sánchez, que cuenta con un apoyo "muy amplio" entre las bases socialistas. EFE

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