España inicia el camino hacia el Europeo con dos pruebas ante Polonia

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Redacción deportes, 7 sep (EFE).- La selección española femenina de fútbol sala, tres veces campeona de Europa, inicia este martes el nuevo curso con el primero de los dos amistosos que disputará ante Polonia, en el pabellón La Marazuela de Las Rozas (Madrid).

El encuentro comenzará a las 20:00 horas y servirá como primera prueba para el combinado dirigido por Claudia Pons, que afronta la temporada con la mirada puesta en la fase de clasificación para el próximo Europeo.

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España, que comenzó su concentración este domingo y ya ha completado dos sesiones de trabajo, volverá a enfrentarse a Polonia este miércoles a las 18:00 horas, de nuevo en La Marazuela, y ambos partidos serán una oportunidad para recuperar sensaciones y ajustar conceptos antes de la cita continental.

Las 14 internacionales convocadas llegan después de disputar este fin de semana la jornada inicial de la Primera Iberdrola y no presentan ninguna baja.

La lista está formada por las porteras Ariadna Pérez-Castilla Fernández y Elena González de Pablo; las cierres Marta López-Pardo González-Tejero, María Teresa Mateo González y Cecilia Zarzuela Sánchez; las ala-cierres Alejandra de Paz González y Antía Pérez García; las alas Irene Samper Bilbao, Eva González Navas, Claudia López Quesada y María Sanz Navarro; la ala-pívot Laura Sánchez Arcediano; y las pívots Vanessa Sotelo Quintela e Irene Córdoba Monedero.

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Tras estos amistosos, España afrontará en octubre en Lasko (Eslovenia) la fase de clasificación para el Europeo de Croacia. Allí se medirá a Francia, Italia y la anfitriona Eslovenia. Los primeros de cada grupo y las dos mejores segundas obtendrán el billete para el torneo continental. EFE

jmd/cb/apa