El Ministerio de Educación dispone seguridad privada en todos los colegios de Ceuta

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Madrid, 7 sep (EFE).- La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha afirmado este lunes que está garantizada la seguridad en los colegios de Ceuta, donde mañana se inicia el curso escolar, y ha informado de que "habrá seguridad privada en todos los colegios, incluso los concertados".

En una entrevista en La 1 de TVE, Tolón, que viaja este lunes a Ceuta, ha explicado que esta medida se implanta a petición de la comunidad educativa: "Les hemos escuchado y hemos dado soluciones, que se irán ampliando si son necesarias".

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Según la ministra, "los 35 colegios de Ceuta son centros seguros", y ha señalado que esta medida permitirá llegar a la "normalidad".

Tolón ha explicado que Educación ha tenido reuniones con las asociaciones de madres y padres, con los sindicatos, con el Foro de la Educación por Ceuta, con los equipos directivos y con los docentes para preparar la vuelta a los colegios con seguridad.

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Ha recordado que Ceuta y Melilla son territorio del Ministerio de Educación y es "importante que los ceutíes vean nuestra presencia allí" y pueda haber reuniones con la comunidad educativa.

La ministra ha reconocido la difícil situación que se vive en Ceuta y ha avanzado que también habrá un refuerzo psicosocial "si alguien de la comunidad educativa lo necesita".

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Tolón ha informado de que se ha intensificado la limpieza de los colegios, "igual que en cualquier otra ciudad", y ha insistido en trasladar un mensaje de tranquilidad a los padres para que las clases comiencen de manera normal.

Sobre los menores migrantes y cuantos se prevé escolarizar, la ministra no ha podido facilitar el número, ha dicho que la prioridad es filiar a todas las personas, ver cuántos se quedan en Ceuta y cuántos se van a la Península.

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No obstante, ha dicho, que "todo el mecanismo está preparado para acogerles, dependiendo del número y atendiendo a sus conocimientos y edades" si bien ha insistido en que el objetivo es el reagrupamiento familiar en sus territorios y para ello es imprescindible la filiación.

Además, la ministra se ha referido al informe PISA, que se hará público mañana, y ha dicho que España ha fortalecido dos áreas: la de matemáticas y la de lengua en los programas de cooperación territorial con las comunidades autónomas "con inversión".

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"Hemos reforzado la competencia lectora y matemática porque es algo fundamental en el sistema educativo", ha dicho.

Y sobre lo que se puede esperar mañana del informe PISA se ha mostrado optimista y dispuesta a "superar todos los obstáculos".

Finalmente como ministra de Deportes y a la pregunta de qué puede hacer el Gobierno para que la final de la Copa del Mundo de fútbol de 2030 que organizan España, Portugal y Marruecos se celebre en nuestro país, Tolón ha recordado que quien decide es la FIFA, pero desde el punto de vista del Ministerio se trabaja para que así sea y se celebre en España.

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"Acabamos de ganar el mundial en EE.UU, somos un país donde el fútbol es el deporte Marca España, tenemos las mejores instalaciones, infraestructuras y seguridad de muchos países. Lo normal es que la final se celebre en España, trabajamos con ese escenario y no creo que lo que ha pasado en Ceuta tenga que influir. No estamos preocupados". EFE