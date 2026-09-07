Cuerpo apela a la lealtad institucional para agilizar la devolución de inmigrantes

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Madrid, 7 sep (EFE).- El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha apelado a la lealtad institucional de Ceuta ante la necesidad de contar con espacios en la ciudad autónoma para acoger a los inmigrantes procedentes de Marruecos y poder agilizar su devolución "en la mayoría de los casos".

En 'Los Desayunos' de RTVE y la Agencia EFE, Cuerpo se ha referido a la decisión del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, de no poner a disposición el puerto de la ciudad autónoma para acoger a los inmigrantes que siguen en unas circunstancias que dificultan su "filiación" y la gestión de sus expedientes.

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En paralelo a la intervención del vicepresidente, el líder del PP Alberto Núñez Feijóo ha asegurado en otro evento informativo que es una "irresponsabilidad" que se utilice el puerto de Ceuta para cobijar migrantes, una declaración que Cuerpo ha tachado de populista.

A su juicio, el mensaje que se está dando desde el PP tiene dos vertientes, "ambas falsas", que son hacer creer a la sociedad ceutí que la crisis puede solucionarse de forma inmediata y que si eso no ocurre es porque el Gobierno no quiere, lo que "alimenta ese sentimiento de incertidumbre y de abandono".

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En este sentido, ha asegurado que Ceuta volverá a la normalidad "cuanto antes" y que el Gobierno trabaja para "acercar ese horizonte", después de que Vivas haya pedido que se ponga una fecha cierta.

Para ello, Cuerpo ve fundamental seguir con el plan de utilizar el puerto de Ceuta, para el que el Gobierno ha previsto ya un refuerzo de los elementos de seguridad y un apoyo económico de más de 4 millones de euros en los próximos años. EFE

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