Ceuta afronta "con preocupación" la vuelta a las aulas de más de 12.800 alumnos

Guardar

Rafael Peña

Ceuta, 7 sep (EFE).- La Ciudad Autónoma de Ceuta afronta este martes "con preocupación", según padres, madres y sindicatos, la vuelta a las aulas de más de 12.000 alumnos debido a la presencia de miles de migrantes por las calles y lo que califican como "clima de inseguridad" ante el retorno a los centros educativos.

PUBLICIDAD

Según los datos facilitados a EFE por la Delegación del Gobierno, un total de 12.870 alumnos tienen previsto regresar a las aulas entre importantes medidas de seguridad que todavía no han sido dadas a conocer oficialmente, pero que implicarán la presencia de policías y militares en el entorno de los colegios.

1.998 alumnos de infantil, 5.337 de primaria, 4.501 de secundaria y 1.034 de bachillerato afrontan el regreso a los trece centros públicos (CEIP) de la ciudad, los seis colegios públicos-concertados y los seis institutos.

PUBLICIDAD

Todos ellos reanudan la actividad lectiva en medio de la crisis que afecta a la autonomía ceutí por la presencia de unos 9.000 migrantes -según los datos ofrecidos a EFE por el Gobierno ceutí- que quedan repartidos por la ciudad.

Los padres y madres han asegurado a EFE que afrontan con "preocupación" este retorno a las aulas como consecuencia de la "inseguridad", según Francisco Lesmes, cuyo hijo acude a un colegio de educación infantil.

PUBLICIDAD

En su caso, se planteó la opción de no llevar al niño a las aulas, pero al final ha decidido hacerlo. "Bastante tenemos con haber perdido el verano como para que no tengan enseñanza", ha advertido, mientras otros padres del entorno también expresaban la misma opinión.

Los padres han dicho que "no es normal", como indica Mohamed Abdeselam, que los niños tengan que ir al colegio "como si estuviéramos en un conflicto bélico" al estar los centros controlados por policías, seguridad privada o militares para garantizar la seguridad.

PUBLICIDAD

"Mi madre es quien se encargará de dejarlo en la puerta y recogerlo", dice a EFE una joven ceutí que tiene a su hermano en el colegio público Lope de Vega, uno de los más céntricos de la ciudad.

Mientras tanto, el Foro de la Educación de Ceuta ha constituido un grupo de trabajo para la "coordinación, seguimiento y comunicación" del plan de retorno escolar "seguro".

PUBLICIDAD

Este grupo de trabajo está integrado por diez miembros y en él están representados todos los colectivos que forman parte de este órgano de participación educativa: Dirección Provincial de Educación, Consejería de Educación, sindicatos docentes, Fampa, alumnos, Universidad de Granada, expertos educativos, Cermi Ceuta, Confederación de Empresarios de Ceuta y organizaciones sindicales.

Cristóbal Guzmán, director provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional, ha informado de lo aprobado en la Junta Local de Seguridad y de las reuniones mantenidas con los directores de los colegios e institutos de Ceuta, con el propósito de conocer las incidencias detectadas en los establecimientos educativos de la ciudad.

PUBLICIDAD

También se ha referido a las "intensas gestiones" que se han tenido que realizar para dotar a los centros educativos concertados de seguridad privada.

En cuanto a la seguridad externa, Guzmán ha explicado que la Policía Nacional y la Policía Local han identificado los puntos más vulnerables de la red de centros educativos de Ceuta y se han repartido su protección.

PUBLICIDAD

Por otro lado, el Gobierno de Ceuta ha decidido posponer el inicio de la actividad en las escuelas infantiles de titularidad municipal, a las que acuden niños de 0 a 3 años, ante la situación que se está viviendo.

En un comunicado, la Consejería de Educación, Cultura y Juventud del Gobierno autonómico ha determinado que las escuelas infantiles Nuestra Señora de África y Juan Carlos I no iniciarán su actividad lectiva con alumnado al menos hasta el próximo 28 de septiembre.

PUBLICIDAD

En el caso de la Escuela Infantil Nuestra Señora de África se ha acordado repartir los 148 alumnos por otros centros, después de la ubicación en sus inmediaciones de unas carpas para acoger a migrantes, según han dicho a EFE fuentes del Gobierno autonómico.

Por su parte la Escuela Infantil Juan Carlos I permanece pendiente de la conclusión de los últimos trámites administrativos relacionados con la adjudicación del servicio.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha anunciado su presencia en la ciudad para comprobar el dispositivo de seguridad y que la vuelta a los colegios e institutos se produce con absoluta normalidad. EFE

(foto)