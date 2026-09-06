Zverev aparca el drama; Cerúndolo y Zheng sobreviven con grandes remontadas

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Redacción Deportes (EE.UU.), 5 sep (EFE).- El alemán Alexander Zverev derrotó este sábado al chileno Alejandro Tabilo para lograr su primera victoria en tres sets, en una jornada marcada por las remontadas del argentino Francisco Cerúndolo contra Taylor Fritz y de la china Qinwen Zheng contra Madison Keys.

Zverev, que venía de sufrir en las dos primeras rondas contra el italiano Lorenzo Sonego y el francés Quentin Halys, aparcó el drama con su triunfo por 6-2, 7-6(2) y 6-2 en menos de dos horas y media de partido. Tabilo desaprovechó dos bolas de set en el segundo, un momento clave del duelo.

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En la cuarta ronda, el número dos del mundo y primer cabeza de serie en Nueva York se medirá al italoargentino Luciano Darderi (n.21).

Zverev fue el único 'Top 10' que avanzó este sábado a la cuarta ronda, ante las derrotas del estadounidense Fritz (n.10) y del italiano Flavio Cobolli (n.6). Además de Zverev, solo quedan con vida Carlos Alcaraz (n.3), el ruso Daniil Medvedev (n.7) y el estadounidense Ben Shelton (n.9).

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El argentino, 25 del mundo, derrotó a Fritz por 3-6, 4-6, 6-3, 6-4 y 6-4 en 3 horas y 40 minutos de partido.

Cerúndolo iba dos sets en contra y un 'break' abajo en el tercero cuando llegó su reacción. "Fritz estaba jugando mucho mejor que yo. En el primer set fue muy agresivo y yo no me sentía cómodo en absoluto. Después de recuperar el 'break' en el tercero empecé a entrar poco a poco en el partido", aseguró Cerúndolo.

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En el quinto set, Cerúndolo levantó un 0-40 cuando servía para el 4-4 y rompió el saque de Fritz en el siguiente juego. Con 5-4 a favor, cerró el partido con su servicio.

"Creo que en el cuarto y el quinto jugué un tenis realmente bueno, un tenis que no estaba encontrando ni en el set anterior ni en las rondas anteriores", añadió el argentino.

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Fritz, por su lado, reconoció sentirse muy decepcionado: "No sé ni qué decir. La verdad es que no quiero hablar con nadie ni ver a nadie. Creo que necesito desconectar un par de días, salir de aquí y volver al trabajo. No sé cómo he podido dejar que esto pasara".

El idilio de la china Qinwen Zheng con Nueva York sigue bien vivo. Campeona olímpica en París, pero lastrada por las lesiones y fuera del 'Top 100' de la WTA, Zheng tuvo que superar la ronda previa para disputar el torneo.

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Este sábado, frente a la estadounidense Madison Keys (n.24), Zheng levantó un 5-0 en el tercer set con siete juegos consecutivos para el 1-6, 7-6(3) y 7-5 final.

"Siento que empecé con una ventaja muy buena y luego me entró mucho miedo. Sentí que no podía soltar el brazo. Ahora mismo el tenis se me está haciendo muy difícil. Siento que eso acabó apoderándose de mí", confesó Keys tras su eliminación.

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Sí avanzaron a la cuarta ronda la estadounidense Coco Gauff (n.4), la polaca Iga Swiatek (n.8), que será la próxima rival de Zheng, o la kazaja Elena Rybakina (n.2). Rybakina está a dos triunfos de asaltar el número uno del mundo, en el que la bielorrusa Aryna Sabalenka lleva instalada 98 semanas.

También remontaron en el tercer set la japonesa Naomi Osaka (n.13) y la estadounidense Iva Jovic (n.18), que se deshizo de su buena amiga Alexandra Eala. EFE

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(foto)