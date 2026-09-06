Torres dice que Vivas ha colaborado en lo fundamental aunque no habla de lealtad por ahora

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Madrid, 6 sep (EFE).- El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que el presidente de Ceuta, Juan José Vivas (PP), ha trabajado con el Ejecutivo "en lo fundamental" desde la entrada masiva de migrantes, pero no ha querido pronunciarse sobre si ha sido leal: "Hay cuestiones que, cuando acabe todo, diremos".

En una entrevista publicada en La Vanguardia el ministro y responsable del mando único para gestionar la crisis de Ceuta espera recuperar la normalidad cuanto antes, insiste en que hacen falta espacios para atender a los migrantes y afirma que Marruecos está colaborando en el retorno de la mayoría, advirtiendo de que si hubiera pruebas de que las autoridades marroquíes tuvieron algo que ver en la entrada masiva "España actuaría con contundencia".

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Sobre si el presidente de Ceuta está siendo leal en estos momentos, Torres dice que "hay cuestiones que, cuando acabe todo, lógicamente diremos", precisando que él pidió a Juan José Vivas que trabajaran juntos y "en lo fundamental" lo han hecho.

Sobre las postura del Partido Popular recuerda que "el PP votó en contra de la redistribución y reubicación de los menores" y "por tanto, es falso que ayudaran a Ceuta, porque el propio Vivas pedía esa reubicación, y su partido le dio la espalda".

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El ministro incide en que se necesitan espacios para filiar a las personas y acelerar las devoluciones, que son "infraestructuras temporales y provisionales" que luego "recuperarán su uso".

En este sentido detalla que "el suelo de La Reina volverá a destinarse a vivienda y el del puerto quedará como estaba", precisando que "la voluntad es que haya un número mínimo de plazas fijas en espacios específicos, pero no serán estos que hemos habilitado ahora".

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Reconoce que "hay contestación vecinal", pero "habilitar esos espacios reducirá esa presión".

"Entiendo la ansiedad por resolver la crisis y la necesidad de actuar con la máxima rapidez, pero eso no significa que podamos saltarnos la ley", añade.

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Explica que las cifras sobre los migrantes cambian a diario y que "la prioridad es la reorganización y el reagrupamiento familiar".

Torres defiende la colaboración con Marruecos y afirma que "es evidente que, si no se hubiese colaborado desde el Gobierno de Marruecos, no habría regresado el 90% de esas personas en los días siguientes".

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Sobre si las autoridades marroquíes pudieron tener algo que ver en la entrada masiva de migrantes de julio, el ministro dice que se está investigando qué ocurrió realmente, y cuando se sepa se comunicará.

"Me parece irresponsable que líderes de la oposición señalen a un Gobierno, en este caso el de Marruecos, sin pruebas ni evidencias. Un líder que aspire a presidir el Gobierno debe ser responsable también cuando está en la oposición. Si hubiera pruebas, España actuaría con contundencia", concluye.

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Torres niega que haya división el Gobierno y pone de relieve que él trabaja a diario con la ministra de Defensa y con el ministro del Interior, defendiendo que el Ejecutivo ha ido actuando conforme ha avanzado la crisis. EFE