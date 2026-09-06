Espana agencias

Torres dice que Vivas ha colaborado en lo fundamental aunque no habla de lealtad por ahora

Guardar

Madrid, 6 sep (EFE).- El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que el presidente de Ceuta, Juan José Vivas (PP), ha trabajado con el Ejecutivo "en lo fundamental" desde la entrada masiva de migrantes, pero no ha querido pronunciarse sobre si ha sido leal: "Hay cuestiones que, cuando acabe todo, diremos".

En una entrevista publicada en La Vanguardia el ministro y responsable del mando único para gestionar la crisis de Ceuta espera recuperar la normalidad cuanto antes, insiste en que hacen falta espacios para atender a los migrantes y afirma que Marruecos está colaborando en el retorno de la mayoría, advirtiendo de que si hubiera pruebas de que las autoridades marroquíes tuvieron algo que ver en la entrada masiva "España actuaría con contundencia".

PUBLICIDAD

Sobre si el presidente de Ceuta está siendo leal en estos momentos, Torres dice que "hay cuestiones que, cuando acabe todo, lógicamente diremos", precisando que él pidió a Juan José Vivas que trabajaran juntos y "en lo fundamental" lo han hecho.

Sobre las postura del Partido Popular recuerda que "el PP votó en contra de la redistribución y reubicación de los menores" y "por tanto, es falso que ayudaran a Ceuta, porque el propio Vivas pedía esa reubicación, y su partido le dio la espalda".

PUBLICIDAD

El ministro incide en que se necesitan espacios para filiar a las personas y acelerar las devoluciones, que son "infraestructuras temporales y provisionales" que luego "recuperarán su uso".

En este sentido detalla que "el suelo de La Reina volverá a destinarse a vivienda y el del puerto quedará como estaba", precisando que "la voluntad es que haya un número mínimo de plazas fijas en espacios específicos, pero no serán estos que hemos habilitado ahora".

Reconoce que "hay contestación vecinal", pero "habilitar esos espacios reducirá esa presión".

"Entiendo la ansiedad por resolver la crisis y la necesidad de actuar con la máxima rapidez, pero eso no significa que podamos saltarnos la ley", añade.

Explica que las cifras sobre los migrantes cambian a diario y que "la prioridad es la reorganización y el reagrupamiento familiar".

Torres defiende la colaboración con Marruecos y afirma que "es evidente que, si no se hubiese colaborado desde el Gobierno de Marruecos, no habría regresado el 90% de esas personas en los días siguientes".

Sobre si las autoridades marroquíes pudieron tener algo que ver en la entrada masiva de migrantes de julio, el ministro dice que se está investigando qué ocurrió realmente, y cuando se sepa se comunicará.

"Me parece irresponsable que líderes de la oposición señalen a un Gobierno, en este caso el de Marruecos, sin pruebas ni evidencias. Un líder que aspire a presidir el Gobierno debe ser responsable también cuando está en la oposición. Si hubiera pruebas, España actuaría con contundencia", concluye.

Torres niega que haya división el Gobierno y pone de relieve que él trabaja a diario con la ministra de Defensa y con el ministro del Interior, defendiendo que el Ejecutivo ha ido actuando conforme ha avanzado la crisis. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Cuántas aves se han extinguido por culpa del ser humano? España y Portugal lanzan una base de datos para conocer la respuesta

Los investigadores afirman que los cálculos oficiales que existen actualmente se quedan cortos para estimar el impacto

¿Cuántas aves se han extinguido por culpa del ser humano? España y Portugal lanzan una base de datos para conocer la respuesta

Avance semanal de ‘La Promesa’ del lunes 7 al viernes 11 de septiembre: María paraliza su boda y Manuel cae en la trampa de Ciro

La ficción de La 1 mantiene la tensión en torno a la boda de María y Carlo

Avance semanal de ‘La Promesa’ del lunes 7 al viernes 11 de septiembre: María paraliza su boda y Manuel cae en la trampa de Ciro

La ultraderecha alemana busca hacer historia este domingo: es favorita para ganar las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt y acceder por primera vez al poder

Ulrich Siegmund, su líder en la zona, propone una “ofensiva de deportaciones y remigración” y reducir la enseñanza del nazismo: “No podemos avergonzarnos siempre de nuestra historia”

La ultraderecha alemana busca hacer historia este domingo: es favorita para ganar las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt y acceder por primera vez al poder

Donald Trump vuelve a criticar a Pedro Sánchez por la crisis migratoria de Ceuta: “Es muy triste lo que está pasando en España, un país que no tiene ningún control sobre su frontera”

Es la tercera vez que el mandatario estadounidense se refiere a la situación en la ciudad autónoma

Donald Trump vuelve a criticar a Pedro Sánchez por la crisis migratoria de Ceuta: “Es muy triste lo que está pasando en España, un país que no tiene ningún control sobre su frontera”

Capacidad de los embalses en España este 6 de septiembre

La reserva de agua en el país bajó en un -0,88 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con datos oficiales

Capacidad de los embalses en España este 6 de septiembre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Donald Trump vuelve a criticar a Pedro Sánchez por la crisis migratoria de Ceuta: “Es muy triste lo que está pasando en España, un país que no tiene ningún control sobre su frontera”

Donald Trump vuelve a criticar a Pedro Sánchez por la crisis migratoria de Ceuta: “Es muy triste lo que está pasando en España, un país que no tiene ningún control sobre su frontera”

Un juez investiga si la empresa pública que suministra agua a 250.000 valencianos amañó contratos para beneficiar a su accionista privado

Dos megaproyectos energéticos pueden competir por llevar gas nigeriano a Europa, con Marruecos y Argelia como rutas rivales, mientras la UE busca alternativas al gas ruso

La justicia española avala la nacionalidad de un descendiente sefardí residente en Lima: certificados de la comunidad judía peruana y su vínculo con España resultaron decisivos

Pegasus reaparece con la crisis de Ceuta: el caso de hackeo a Pedro Sánchez archivado en 2026 por el que PP y Vox le acusan de sufrir “chantaje” de Marruecos

ECONOMÍA

El campo español vende melón y sandía a pérdidas ante la competencia de Marruecos, Turquía o Egipto: “Deberíamos tener todos las mismas reglas de juego”

El campo español vende melón y sandía a pérdidas ante la competencia de Marruecos, Turquía o Egipto: “Deberíamos tener todos las mismas reglas de juego”

Qué cambia con la reforma de la financiación autonómica: más recursos para las comunidades, mayor cesión de impuestos y nuevos criterios de reparto

Un trabajador que fumaba dos paquetes de tabaco diarios denuncia para que su asma sea reconocida como accidente laboral: pierde el juicio

Amancio Ortega bate récord de beneficios con Pontegadea y multiplica sus apuestas en ladrillo, puertos y logística

Necesitas ahorrar más de 100.000 euros para comprar una vivienda protegida: el caso de Boadilla y sus casas públicas para la “clase media-alta”

DEPORTES

Gipuzkoa, la fábrica de entrenadores que ha conquistado los banquillos de Europa: “Los resultados no han llegado por sí solos”

Gipuzkoa, la fábrica de entrenadores que ha conquistado los banquillos de Europa: “Los resultados no han llegado por sí solos”

Álvaro Arbeloa no levanta cabeza: tres derrotas y la plantilla hecha a imagen de La Fábrica, a examen

Marc Toralles, Bru Busom y Rubén Sanmartín hacen historia al conseguir el primer “Oscar” de la montaña para el alpinismo español

El peor momento de Luis Enrique en el PSG: tres partidos y ninguna victoria a las puertas de una nueva Champions

De debutar con Mourinho a cortarle las alas: Troy Parrott asesta el primer golpe al nuevo Real Madrid del portugués