Torres dice a Feijóo que un aspirante a presidente "debe ser también responsable" en la oposición

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El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado ante las afirmaciones del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la situación en Ceuta: "Un líder que aspire a presidir el Gobierno debe ser también responsable cuando está en la oposición".

"Me parece irresponsable que líderes de la oposición señalen a un Gobierno, en este caso el de Marruecos, sin pruebas ni evidencias", ha subrayado en una entrevista en 'La Vanguardia' recogida por Europa Press, y ha dicho que si hubiera pruebas, España actuaría con contundencia.

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Torres ha dicho que en ningún informe se evidencia una actuación que se pudiera atribuir a las autoridades marroquíes: "Las cosas hay que analizarlas con pruebas y evidencias, no con conjeturas o sospechas".

Preguntado sobre cuándo Ceuta recuperará la normalidad, ha dicho: "Ojalá pudiera decir que mañana, pero estaría engañando", y ha añadido que del 10 de agosto al jueves, unas 3.800 personas ya habían retornado voluntariamente y 3.500 están en espacios habilitados por el Gobierno, 1.000 de ellas menores.

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Ha subrayado que se han ejecutado más de 200 expulsiones y se están culminando nuevos expedientes, y ha dicho que los espacios provisionales recuperarán su uso: el suelo de La Reina volverá a destinarse a vivienda y el del puerto quedará como estaba.

El ministro ha dicho que "es evidente que, si no se hubiese colaborado desde el Gobierno de Marruecos, no habría regresado el 90%" de las personas que entraron en Ceuta a finales de julio en los días siguientes.

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Torres ha negado que exista división en el seno del Gobierno: "Yo estaba en el Pleno del Congreso y vi a Margarita Robles levantarse y aplaudir. Decir que no se levantó cuando intervino el presidente no es verdad".

SITUACIÓN "COMPLEJA"

Ha afirmado que la situación "sigue siendo compleja" en Ceuta con miles de personas durmiendo en playas y calles, que genera tensión, pero hay muchos agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y del Ejército desplegados que están haciendo un trabajo importante de orden público.

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Preguntado por si el Gobierno de Ceuta ha sido leal con el Ejecutivo central, ha subrayado: "Esa es una pregunta que hoy tengo que responder con una pasiva. Yo voy a seguir siendo leal. Hay cuestiones que, cuando acabe todo, lógicamente diremos. Yo le he pedido a (Juan Jesús) Vivas que trabajemos juntos y creo que, en lo fundamental, lo hemos hecho".

Ángel Víctor Torres ha defendido que el Consejo de Seguridad Nacional no se convocó tarde porque en un primer momento la prioridad era impedir que "las más de 70.000 personas que entraron se quedaran en Ceuta" y después se tuvo que responder a la emergencia humanitaria.

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NO SALTARSE LA LEY

Preguntado por qué el Gobierno no asumió el mando único a principio de la crisis, Torres ha explicado que las prioridades han ido cambiando y que ahora se está en la fase de la cogobernanza: "Entiendo la ansiedad por resolver la crisis y la necesidad de actuar con la máxima rapidez, pero eso no significa que podamos saltarnos la ley".

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Ha señalado que la oposición se equivoca cuando reprocha al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no fuera a Ceuta en agosto, y lo ha calificado de cortina de humo: "El presidente no ha dejado de trabajar por Ceuta. Y lo saben. Que no estuviera en Madrid no significa que no estuviera trabajando".

Torres ha asegurado que espera y confía en que una entrada como la de finales de julio "no vuelva a ocurrir", y ha dicho que se tendrá que analizar qué pasó y cómo llegaron tantas personas.

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El ministro ha asegurado que el Rey visitará Ceuta en las próximas semanas, en lo que ha calificado de "hito histórico".