Sentidos dos temblores en Granada tras 24 horas sin terremotos perceptibles

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Granada, 6 sep (EFE).- El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado 22 temblores este domingo en la Vega Sur de Granada, dos de ellos sentidos por la población pese a que ninguno ha alcanzado la magnitud 2,0 grados, y después de 24 horas en las que no se había percibido actividad sísmica.

Este organismo, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha captado esta veintena de seísmos con el epicentro repartido en media docena de municipios de área metropolitana de Granada.

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Según el IGN, dos de estos temblores han sido sentidos por la población: uno de 1,5 grados registrado en la capital a las 1:11 horas, y otro de 1,9 grados registrado a las 8:02 horas con epicentro en Armilla.

Estos dos temblores han sido sentidos después de que la Vega de Granada superase las 24 horas sin registrar terremotos perceptibles, una racha que se terminó con la percepción de un temblor de 1,9 grados y epicentro en Gójar captado a las 20:05 horas de este sábado.

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Desde que comenzó la actual serie sísmica, el área metropolitana de Granada ha registrado casi 1.700 temblores entre los que destacan los de intensidad 5,0 y 4,8 grados registrados en Alhendín y Gójar el 15 y el 18 de agosto. EFE

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