Sánchez reúne a sus diputados y senadores en un inicio de curso político marcado por Ceuta

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Madrid, 6 sep (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúne este lunes en el Congreso con los diputados, senadores y eurodiputados socialistas de cara al nuevo curso político y parlamentario, marcado por la crisis en Ceuta.

La cita, que se celebra cada año a inicios de septiembre para activar el curso político y marcar las directrices del trabajo parlamentario en el nuevo periodo de sesiones, tiene este año la situación de la ciudad autónoma, tras la llegada masiva de migrantes a finales de julio, como el asunto más destacado.

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Sánchez ya defendió la pasada semana en sede parlamentaria la gestión del Gobierno para hacer frente a lo vivido en las últimas semanas en Ceuta, labor que ha sido criticada tanto por la oposición como por sus socios de Sumar.

En la misma sesión Sánchez se comprometió a hacer público un dossier con los informes elaborados por todos los organismos y cuerpos de seguridad, que demuestran -dijo- que el Gobierno no tuvo ningún informe que anticipara la dimensión de la crisis.

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Este martes el Consejo de Ministros podría desclasificar para ello los documentos que así lo requieran, como es el caso de los del Centro Nacional de Inteligencia.

Más allá de la crisis de Ceuta, el presidente del Ejecutivo volverá a insistir ante sus parlamentarios en que hay que seguir trabajando los meses que resten de legislatura porque el Gobierno progresista sigue haciendo avanzar a España frente a una oposición, remarcan en el PSOE, instalada en el no.

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Sánchez recordará la aprobación el pasado viernes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del acuerdo sobre un nuevo modelo de financiación para las comunidades autónomas, calificada por el Gobierno como "histórica".

El Ejecutivo defiende que el acuerdo, solo apoyado por dos comunidades, es objetivamente beneficioso para todas porque que obtendrán más recursos, 20.975 millones de euros más.

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Además de hablar de la financiación autonómica, que tendrá que ser aprobada por el Congreso, se espera que el líder del PSOE se refiera a los próximos Presupuestos Generales del Estado después de insistir el pasado 31 de agosto en que se van a presentar y debatir este año, a pesar de que la falta de apoyo de Junts impidió aprobar los objetivos de estabilidad.

La cita de este lunes estará marcada además por el tiempo que resta de legislatura, que encara su último tramo con la oposición reclamando que se convoquen ya para dar la palabra a los ciudadanos y con Sánchez insistiendo en que la agotará, aunque podría haber "adelantos técnicos" sobre la fecha límite del 23 julio para disolver las Cortes. EFE

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