Ricardo Ten suma una nueva plata mundial para España en la contrarreloj

Guardar

Redacción deportes, 6 sep (EFE).- El valenciano Ricardo Ten se proclamó subcampeón del mundo en la contrarreloj C1 de discapacitados físicos y dio a la selección española su segunda medalla en los Mundiales de Huntsville (Alabama, Estados Unidos), en los que el gallego Damián Ramos se quedó a apenas diez segundos del podio en la clase C4.

Ricardo Ten, de 51 años, volvió a engrandecer su extraordinaria trayectoria deportiva con una nueva medalla en la cita más importante de la temporada.

PUBLICIDAD

El valenciano completó los 14,6 kilómetros de recorrido en 20:03.87, registro que le permitió asegurarse la medalla de plata solo por detrás del francés Thomas Tarou, vencedor con 19:30.00, mientras que el estadounidense Aaron Keith cerró el podio con 20:11.10.

Muy cerca de subir también al podio estuvo Damián Ramos en la categoría C4. El gallego firmó una buena contrarreloj para concluir quinto con un tiempo de 36:39.67 en los 29,2 kilómetros, quedándose a tan solo 10.46 segundos de la medalla de bronce. El francés Gatien Le Rousseau se llevó el oro por delante de sus compatriotas Kevin Le Cunff y Mattis Lebeau.

PUBLICIDAD

En la categoría C2 masculina, Maurice Eckhard concluyó en duodécima posición con un crono de 20:24.41 en los 14,6 kilómetros de carrera, mientras que en la prueba femenina C2, Verónica Rodríguez terminó octava con 24:47.41.

La plata de Ricardo Ten eleva a dos el número de medallas de la selección española en Huntsville tras la de plata de Manuela Vos en contrarreloj de la categoría H1 en la jornada inaugural. EFE

PUBLICIDAD