Prorrogan la detención de la mujer que mató presuntamente a su primo marroquí en Ceuta

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Ceuta, 6 sep (EFE).- Un juzgado de Ceuta ha decidido este domingo prorrogar la detención de una mujer, de 25 años y nacionalidad española, que fue arrestada el pasado jueves como presunta autora de la muerte de su primo, un joven marroquí que estaba en su vivienda situada en la zona del antiguo Poblado de Regulares.

La mujer permanece ingresada en la Unidad de Psiquiatría del Hospital Universitario de Ceuta desde el momento en que se cometió el crimen y hoy se ha decidido prorrogar su arresto, según han informado a EFE fuentes judiciales.

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La mujer se encuentra a la espera de poder prestar declaración en sede judicial.

La acusada utilizó posiblemente un cuchillo para acabar con la vida del joven, que estaba residiendo en la casa, tras haber mantenido una discusión.

Por su parte, la Delegación del Gobierno ha precisado a EFE que la detenida tiene antecedentes de problemas de salud mental diagnosticados y de consumo de sustancias.

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La víctima mortal es un migrante marroquí, de entre 25 y 30 años, aunque no se ha aclarado si es una de las personas que entraron ilegalmente en Ceuta a finales de julio.

La víctima estaba viviendo en la casa de su prima, un inmueble de tres plantas, y recibió una puñalada mortal en el pecho.

La Policía Nacional investiga ahora en qué situación se hallaba el joven, quien carecía de documentación para estar legalmente en el territorio nacional, así como las circunstancias de su presencia en la casa de la detenida y los motivos que impulsaron a ésta a perpetrar la agresión. EFE

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