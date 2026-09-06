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Primeras urgencias para el Elche ante una Real Sociedad que aún no ha sumado fuera

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Elche (Alicante)/San Sebastián, 6 sep (EFE).- El Elche, que necesita ganar para estrenar su casillero de victorias, recibe en el Martínez Valero a la Real Sociedad, que aún no ha sumado esta temporada como visitante en sus dos anteriores desplazamientos.

El equipo ilicitano solo ha sido capaz de sumar un punto de nueve, por lo que comienza a tener urgencias clasificatorias sin que el nerviosismo haya llegado al vestuario.

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Una vez cerrado el mercado, el Elche, al que le espera un calendario complicado en septiembre, pone los cinco sentidos en la competición y en volver a convertir el Martínez Valero, donde solo ha cedido tres derrotas en 2026, en un fortín sobre el que cimentar la permanencia.

El entrenador argentino, Martín Anselmi, tendrá que recomponer su línea defensiva tras la salida del austriaco David Affengruber a la liga inglesa en el último día del mercado.

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El central argentino Kevin Lomónaco, firmado sobre el límite del plazo, es su recambio natural en la plantilla, pero parece poco probable que debute tras llevar apenas dos entrenamientos con el grupo, por lo que el veterano Pedro Bigas será titular.

El francés Thomas Lemar, el israelí Roy Revivo y Rubén Sánchez, los otros fichajes de última hora del Elche, están en condiciones de jugar y podrían tener su oportunidad durante el partido.

La única baja por lesión en el conjunto ilicitano es la del extremo Yago de Santiago, que sigue recuperándose de una intervención en la rodilla.

Enfrente está la Real Sociedad, que llega al compromiso en la ciudad ilicitana tras cosechar un amargo empate sin goles ante el Celta el pasado jueves, un choque donde los donostiarras dominaron la primera parte, pero en el que se desinflaron en la segunda.

El cuadro txuri-urdin entró a la jornada 4 en la undécima posición con cuatro puntos, con un partido más que la mayoría de sus rivales debido a que el choque de la jornada 6 frente al propio conjunto vigués se adelantó por los compromisos europeos de ambos clubes.

En el apartado de novedades, Pablo Marín, que arrastraba molestias físicas, se ha reincorporado al grupo con normalidad y podría entrar en la expedición a Elche.

De este modo, la única baja confirmada es la del lateral Álvaro Odriozola, quien continúa con el proceso de recuperación de su lesión de ligamento cruzado.

Héctor Fort, fichado en los últimos días de mercado, volverá a la que fue su casa tras estar cedido en el Elche por una temporada procedente del Barcelona.

Pellegrino Matarazzo dispone así de prácticamente la totalidad de su plantilla, aunque el técnico estadounidense no podrá recurrir en esta ocasión a varios jugadores del 'Sanse', al haber disputado su partido el sábado.

- Alineaciones probables:

Elche: Dituro; Sangaré, Bigas, Chust; Tete Morente, Aguado, Villar, Ali Houary o Cepeda, Valera; Buonanotte y Fer Niño.

Real Sociedad: Remiro; Fort, Jon Martín, Zubeldia, Sergio Gómez; Yangel, Soler, Sucic; Oyarzabal, Guedes, Oskarsson.

Estadio: Martínez Valero.

Hora: 21:30 CET (19:30 GMT) EFE

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pbl/cl/pvb/cta/drl/fc

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