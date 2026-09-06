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PP planteará un conflicto de atribuciones por las ausencias de ministros en el Senado para explicar la crisis de Ceuta

19/08/2026 La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, durante una rueda de prensa, en el Senado, a 19 de agosto de 2026, en Madrid (España). Alicia García ha anunciado que el Partido Popular usará la mayoría absoluta que tiene en la Cámara Alta para reprobar hasta cinco ministros por su papel en la crisis migratoria de Ceuta. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press
19/08/2026 La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, durante una rueda de prensa, en el Senado, a 19 de agosto de 2026, en Madrid (España). Alicia García ha anunciado que el Partido Popular usará la mayoría absoluta que tiene en la Cámara Alta para reprobar hasta cinco ministros por su papel en la crisis migratoria de Ceuta. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press
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El PP planteará en el próximo pleno del Senado un conflicto de atribuciones por las ausencias del Gobierno en la Cámara Alta para explicar la crisis migratoria de Ceuta.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha recalcado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y la titular de Defensa, Margarita Robles, "prefirieron escaparse" de la Cámara Alta para dar sus explicaciones en la Cámara "que les conviene, en la fecha que les conviene y en las condiciones que les convienen".

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"Las sillas vacías de los ministros no pueden quedar impunes, y seguiremos llevando a los tribunales la decisión del Gobierno de esconderse del Senado y de huir de los españoles", ha indicado la dirigente 'popular' este domingo en un comunicado, al tiempo que ha definido como una "auténtica vergüenza" la "incomparecencia" de estos ministros, algo que, a su juicio, retrata "la soberbia de Pedro Sánchez y cuál es su interés".

En este sentido, García ha apelado al artículo 110.1 de la Constitución, que permite a ambas Cámaras reclamar la presencia de los miembros del Gobierno; igualmente, ha recordado que el artículo 66.2 del Reglamento del Senado establece expresamente que los miembros del Gobierno están obligados a comparecer. "No es una invitación. No es una cortesía institucional. Es una obligación constitucional y parlamentaria", ha remarcado la portavoz del PP.

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"Una comparecencia posterior ante el Congreso no sustituye ni repara la comparecencia regularmente reclamada por el Senado", ha incidido García, y ha expresado que "el Gobierno no puede elegir unilateralmente qué Cámara le controla, cuándo comparece ni en qué condiciones lo hace. Quien está sometido al control parlamentario no puede escoger quién le controla".

REPROBACIÓN A IGUALDAD Y SANIDAD

Además de esta ofensiva jurídica, el PP impulsará una ofensiva política para "defender los derechos de los senadores", como ha indicado la formación. En este sentido, el llevará al próximo pleno las reprobaciones de los tres ministros ausentes más las de las ministras de Igualdad, Ana Redondo, y Sanidad, Mónica García.

El PP reprobará a dichos ministros por "la pésima respuesta del Gobierno frente a la violación y el ataque a la integridad territorial de España provocados por el asalto masivo a la frontera de Ceuta ocurrido los días 30 y 31 de julio de 2026".

En concreto, reprobará a los ministros por "su negligencia en el cumplimiento de su deber de prevenir y evitar que el asalto llegara a producirse", además de por "su pasividad para implementar medidas eficaces frente a la crisis existente en Ceuta, pese a que ya ha transcurrido más de un mes desde su inicio" y por la "falta de explicaciones veraces acerca de las causas y los responsables de la invasión".

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