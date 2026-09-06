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PP de Madrid defiende que no hay compra de inmueble que "tape las corruptelas del Gobierno más mafioso" de España

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El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha defendido este domingo que no hay compra por parte de un Ejecutivo autonómico de cualquier inmueble que "tape las corruptas y los chanchullos del Gobierno más nefasto y mafioso" que ha tenido España.

Lo ha expresado así en la clausura de las jornadas del Grupo Parlamentario Popular con las que se inician el curso político, donde el 'número dos' del PP de Madrid ha asegurado que no van a permitir que el debate que quiere el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "sustituya al debate que interesa" a los españoles y madrileños.

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Así lo ha manifestado en el marco de la polémica por la compra por parte de la Comunidad de Madrid de un ático en Chamberí, un asunto que el Gobierno madrileño quiere dar por zanjado por entender que las explicaciones ya han sido "concluyentes".

Serrano ha puesto el foco en que el momento que vive España no son "episodios aislados" y ha avisado de que Sánchez puede intentar convertir las próximas elecciones "en un plebiscito" porque necesita que cuando los españoles acudan a las urnas "no se hable" de él, de su gestión o sus pactos.

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"Necesita que los españoles miren hacia cualquier otra parte menos hacia el lugar donde está sentado él. Y por eso necesita cambiar el terreno del juego. Cuando la realidad resulta incómoda siempre existe la tentación de discutir otra realidad", ha apuntado.

Es por ello que ha afirmado que se no puede descartar que se intente abrir "el debate sobre la Corona, sobre el modelo de Estado o sobre una supuesta necesidad de modificar las reglas constitucionales". "Si hasta lo hemos visto comparándose con el Rey, ¿qué nos quedará por ver?", se ha preguntado Serrano.

Considera que Ceuta ha evidenciado a un presidente "rendido a los enemigos" del país "con tal de mantenerse en el poder", que ahora es "sumiso a Marruecos" y antes lo fue con "el separatismo catalán y a los herederos de ETA".

"Cuando nos atacan, últimamente, nos dicen algo así como que esto que parece quizás sea así, ¿no? Y lo más seguro es que lo que parece una compra (de un ático), realmente sea una compra para un fin espurio. Y son los mismos que dicen que lo de las joyas de (José Luis Rodríguez) Zapatero no es lo que parece", ha censurado.

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