PP critica poner un campamento en una "infraestructura estratégica" como el puerto ceutí

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Toledo, 6 sep (EFE).- La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha criticado que el Gobierno de España haya decidido instalar un asentamiento para migrantes en el puerto de Ceuta que, según ha recordado, es una "infraestructura estratégica" para la seguridad.

En declaraciones a los medios este domingo en Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), Fúnez ha remarcado que hay informes de Puertos del Estado y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que recoge que "el puerto de Ceuta es una infraestructura estratégica para la seguridad de los ceutíes y de los españoles".

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Por ello, ha aseverado que "no es el espacio para instalar un campamento con 1.000 de los irregulares que todavía siguen deambulando por las calles de Ceuta", y ha recordado al Gobierno que tiene la obligación de "escuchar" a los ceutíes y que tanto el gobierno de la ciudad autónoma como los vecinos del barrio o la autoridad portuaria están en contra de este asentamiento.

Para Fúnez, el Gobierno no ha sabido prevenir la crisis, no ha sabido reaccionar y ahora no sabe prevenir resolver el problema, y ha acusado al mando único de estar haciendo oposición en lugar de buscar soluciones al problema.

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Ha añadido que la instalación del campamento pone de manifiesto la "incapacidad" del Gobierno para resolver un problema que sólo pretende "aparcar", mientras que lo que necesita Ceuta es "apoyo, soluciones, solidaridad y empatía".

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social de los populares ha recordado que este lunes comienza el curso escolar en una situación "de anormalidad tremendamente injusta para las familias y para los menores".

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Asimismo, ha adelantado que también este lunes el Partido Popular va a respaldar al presidente la ciudad autónoma, Juan Vivas, en un desayuno informativo, y ha adelantado que van a llevar al pleno del Senado la reprobación de cinco ministros por su papel en esta crisis, así como un conflicto de atribuciones contra el Gobierno por "no haber atendido la llamada" de la Cámara Alta en el mes de agosto. EFE