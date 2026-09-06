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Paco Torres, cámara de TVE, imágenes que valen más que 1.000 palabras

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Carlos de Torres

Córdoba, 6 sep (EFE).- Si una imagen vale más que 1.000 palabras, las imágenes de la Vuelta que ofrecen los intrépidos cámaras de TVE que ponen la carrera en todos los hogares le dejan a uno sin palabras. Uno de ellos es Paco Torres (Jaén, 45 años), con una década de experiencia en la ronda española.

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De niño, Torres soñaba con estar con una cámara dentro de las carreras, ahora se juega el tipo para ofrecer obras de arte a domicilio. Junto al motorista, asume una función arriesgada, peligrosa, se trata del trabajo más visible firmado por un anónimo. Es uno de los 100 componentes de TVE destacados a la Vuelta.

"El ciclismo me encanta desde pequeño. En verano veía el Tour en la playa y alucinaba con el cámara que iba en carrera, y empecé a soñar con hacer lo mismo cuando fuera mayor. Quería entrar en una carrera ciclista con una cámara. Mi vocación es de toda la vida", señala a EFE Paco Torres

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TVE dispone en carrera de 5 cámaras para 4 motos, y cada uno de ellos va rotando cada día en los vehículos. Estar cerca de los corredores es el objetivo, lo que suceda en carrera tiene que llegar a los telespectadores en las mejores condiciones, de calidad e interés.

"Tratamos de buscar los planos más chulos, más estéticos y espectaculares. Te tienes que poner en la mente de los telespectadores e intuir lo que les puede gustar, e intento hacerlo. El ciclismo es un deporte especial, es el único donde estas metido en la propia competición. En otros deportes ese factor no existe, lo reflejas desde fuera", explica.

Paco Torres valora que el ciclismo es un deporte que se presta para obtener buenos planos, ya que entra en la competición, se disfruta de paisajes espectaculares, se vive la pugna deportiva. Adrenalina no falta.

"El ciclismo es el que más se presta para el espectáculo es el mejor, no hay cosa igual. Es un deporte en el que cada día estás en un estadio nuevo, pasas por paisajes diferentes. Estéticamente es súper bonito", comenta Torres, quien precisa que "hay que conocer a los corredores, buscar caras, momentos, y eso depende de la carrera".

Torres se refiere al "plano del patinete", un recurso con la cámara que se puede considerar "un invento" del cámara de TVE.

 "El plano del patinete consiste en descolgar la cámara a ras de suelo. El efecto que se consigue es que parece que el asfalto se mete dentro de la cámara y tienes al ciclista en contrapicado. Bajo tanto que rasco la cámara, y eso nunca lo he visto", precisa.

Dentro de una función de alto riesgo, para Paco Torres los momentos más peligrosos los siente al grabar descensos. La velocidad de los ciclistas obliga al motorista a alcanzar los 110 km/hora.

 "Son momentos difíciles y peligrosos, como el descenso de Pogacar en El Bartolo. Bajar a esa velocidad impresiona, pero para mi es divertido a pesar de que pasas algo de miedo, a veces se te va un poco la moto. En las subidas demasiados empinadas también hay momentos complicados, donde la motos no pueden ir tan despacio como los ciclista, y además hay mucha gente".

 Asume Torres que desempeña una actividad de alto riesgo, sin duda, " casi al nivel de una guerra".

"Me he caído 2 veces, una vez subiendo el Tourmalet, y otra grabando una caída del pelotón en El Angliru. Caí por el terraplén cuando íbamos a 70 por hora".

Portar una cámara de 8 kilos en la moto supone esfuerzos físicos considerable. A veces las posturas con incómodas, y en exceso pasan factura.

"La espalda la tengo machacada. Cuendo vas de pie tiras de lumbares y espalda, y 3 horas levantado no es fácil. Cuando tiras para atrás retuerces la espalda. Físicamente es muy duro. En una Vuelta la primera semana no te puedes mover, y en la tercera, cuando ya te has adaptado y coger el ritmo termina la carrera".

Torres también destaca en redes sociales con sus grabaciones. En Instagram tiene 21.000 seguidores, entre ellos el belga Wout Van Aert, quien quedó sorprendido por sus imágenes.

 "En redes cuelgo videos. Tengo una cámara 360 y veo que gustan, nunca se había visto el trabajo de un motorista en carrera. Difundes la sensación de ir con los ciclista, vas escapado con ellos, se siente desde dentro de la carrera. A Van Aert le sorprendió la imagen patinete.

" La importancia del motorista es la misma que la nuestra. Si no se coloca bien, tu no sacas bien la imagen. Tiene que conducir suave, sin frenazos, y tiene que saber de ciclismo.

"En carrera los que hacemos es rotar. Las 4 motos se reparten entre cabeza de carrera, cola de pelotón, o con los escapados, depende de la situación". EFE

(Fotos)

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