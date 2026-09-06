Osasuna desplaza a 24 futbolistas para medirse esta tarde al Alavés

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Pamplona, 06 sep (EFE).- Osasuna ha presentado su convocatoria para el choque ante el Alavés con un Romain Del Castillo que se estrena en una convocatoria rojilla tras su fichaje y en la que también entran Unai Santos y Mikel Bermejo, mientras que Rosier, Herrando y Aimar Oroz son baja por lesión.

Osasuna afronta esta tarde el encuentro ante el Alavés en Mendizorrotza con una convocatoria de 24 futbolistas. La principal novedad es la presencia de Romain Del Castillo, que se estrena en una lista después de incorporarse esta misma semana al conjunto rojillo. También aparecen como novedades los jugadores de Osasuna Promesas Unai Santos y Mikel Bermejo.

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Son baja para el encuentro Valentin Rosier, Jorge Herrando y Aimar Oroz, los tres por lesiones musculares.

La convocatoria está formada por S. Herrera, Aitor Fdez., M. Bermejo, Rico, Boyomo, Abel Bretones, Catena, Arguibide, Unai Santos, Rockson, Torró, Moncayola, Iker Muñoz, Rubén García, Moi Gómez, Del Castillo, Mauro, A. Osambela, Raúl, Kike Barja, Budimir, Moro, Dubasin y Asier Bonel. EFE

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