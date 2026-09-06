Orio defenderá una renta de tres segundos ante Donostiarra en la Bandera de La Concha

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San Sebastián, 6 sep (EFE).- Orio ha dado un paso para adjudicarse la 131 Bandera de La Concha, tras vencer en la primera jornada pero sin nada definitivo porque la sorprendente Donostiarra mantuvo un precioso pulso y se quedó a 3 segundos de los campeones, con Zierbena a 11 segundos, también dentro de la pugna que se resolverá el próximo domingo.

Orio bogaba en la primera tanda, en la que faltaban sus dos principales adversarias vizcaínas, Bermeo y Zierbena, con lo que, ante rivales a los que ha batido toda la temporada, mostró la popa casi desde el inicio, pero Donostiarra salió respondona y al borde de la ciaboga llegaba casi emparejada con los oriotarras.

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La embarcación amarilla apretó como siempre en el largo de vuelta pero los de San Sebastián no cedieron y en un final fantástico, con ambos botes casi igualados, el esfuerzo postrero de Orio le valió para conseguir tres valiosos segundos de ventaja sobre una sobresaliente Donostiarra.

La segunda tanda tenía a Zierbena, ganadora de la clasificatoria el pasado jueves, como gran favorita pero, cuando nadie contaba con Hondarribia, en una temporada irregular, los guipuzcoanos contra pronóstico, lideraron la prueba hasta casi la ciaboga con un ritmo de palada intenso.

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La vuelta a la bahía fue diferente porque Zierbena voló y en un abrir y cerrar de ojos desplazó a todas sus rivales, también a su vecina Bermeo, por encima de los diez segundos y se centró en los tiempos de Orio para poder tener opciones de pelear una bandera que está muy viva.

CLASIFICACIÓN PRIMERA JORNADA 131 BANDERA DE LA CONCHA

1.- Orio 19:51 minutos

2.- Donostiarra a 3 segundos

3.- Zierbena a 11 segundos

4.- Bermeo a 21 segundos

5.- Hondarribia a 32 segundos

6.- Lekitarra a 43 segundos

7.- Getaria a 49 segundos

8.- Ondarroa a 1:02 minutos.- EFE

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(foto)