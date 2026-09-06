Miles de personas llenan las playas de Torre del Mar con la exhibición del festival aéreo

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Vélez-Málaga (Málaga), 6 sep (EFE).- Miles de personas han abarrotado este domingo las playas de Torre del Mar, en Vélez-Málaga, para asistir a la undécima edición del Festival Aéreo Internacional, en el que participan 33 aeronaves, entre ellas cazas, patrullas acrobáticas, paracaidistas y el más esperado, el Eurofighter C-16.

Este año, especial protagonismo tiene la Formación Mirlo, los aviones que sustituyen tras varias décadas a la conocida Patrulla Águila, pero también participa la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire (PAPEA); la Patrulla Aspa; el A400M, y medios del Grupo 43 de Fuerzas Aéreas contra incendios, entre otros.

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Desde primera hora de la mañana, miles de personas -la organización cifra la asistencia en hasta 300.000- han llenado las playas de este núcleo de población costero, pero también su paseo marítimo, sobre todo a partir del mediodía, cuando empezó el espectáculo, que tiene una duración de casi cuatro horas.

Las aeronaves se exhiben ante los bañistas a pocos metros de la orilla, en una bahía de Torre del Mar con playas llenas y en la que también se dejan ver cientos de tablas de paddle surf y otras embarcaciones de recreo para seguirlo desde el agua.

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El festival cuenta con dieciocho unidades de exhibición, distribuidas entre seis equipos civiles, cuatro institucionales y ocho militares.

En Torre del Mar se reúnen pilotos con licencias de España, Portugal y Reino Unido en disciplinas como paramotor, autogiros, aviación ligera, acrobacia, grandes formaciones, transporte militar, helicópteros, lucha contra incendios, paracaidismo y aviación de caza.

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Entre los participantes civiles estarán David Ceijeiro, con paramotor; el Real Aeroclub de Sevilla; la formación Aerosparx; el piloto de autogiro Francisco Javier Jiménez ‘Francis’, y la formación Yakstars, integrada por pilotos españoles y portugueses.

Las acrobacias de los paracaidistas del Ejército del Aire, con la bandera de España, ha sido la encargada de dar inicio al espectáculo, tras lo que la Guardia Civil ha acudido con el avión CN-235, helicóptero y una novedosa exhibición de paracaidistas, mientras que el Cuerpo Nacional de Policía con un helicóptero.

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La recta final será para algunos de los principales reclamos, como son el Eurofighter, cuyo estruendo llega a varios kilómetros de distancia, la Patrulla Aspa y la Formación Mirlo.

Este festival, que reúne cada año a miles de visitantes, ha provocado que la ocupación turística esté prácticamente completa, por lo que el Ayuntamiento también ha resaltado el impacto económico positivo para el municipio.

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Entre las actividades complementarias, también se ha realizado una exhibición de aeromodelismo, se han instalado puestos y espacios para comprar productos y artículos especializados y se ha realizado una tradicional firma de pósters de pilotos y patrullas. EFE

(Foto) (Vídeo)