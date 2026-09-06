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Matarazzo: "Marchal es una opción para que juegue de inicio"

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San Sebastián, 6 sep (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, ha mostrado su satisfacción este domingo por la progresión defensiva del equipo en la previa del encuentro ante el Elche, al tiempo que ha abierto la puerta a la titularidad del central Mamadou Sarr y a la entrada en el once de Gonçalo Guedes o Marchal.

Respecto al estado físico de la plantilla tras el choque ante el Celta, el técnico estadounidense aseguró que el grupo llega en óptimas condiciones. "El equipo está bien, he tenido una buena sensación tras el entrenamiento. Mikel Oyarzabal terminó cansado, pero controlamos el minutaje de todos. Entre el partido del Espanyol y el del Celta pasaron cinco días, es una semana normal. El cuerpo necesita 17 horas para recuperarse", explicó.

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En el plano colectivo, Matarazzo se mostró "contento con la evolución", aunque avisó a sus futbolistas de que deben "mantener el foco" en el juego ofensivo.

Sobre los últimos refuerzos, el preparador txuri-urdin indicó que el defensa senegalés Mamadou Sarr cuenta con más opciones de salir de inicio que Héctor Fort. "Lo mejor para que se adecuen es que estén en el campo y en nuestro plan estaba que jugaran el otro día. Íbamos empatando 0-0 y no era el momento. Sarr está más preparado para entrar al once mañana. Héctor está bien, pero es importante que vaya asimilando la filosofía y los mecanismos".

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En el apartado individual, Matarazzo confirmó la mejoría en la actitud de Jon Pacheco para regresar a la lista, quien le "ha dado motivos para entrar en la convocatoria" y no ha descartado la presencia desde el inicio de Marchal. "Marchal, está muy cerca del primer equipo, al igual que Lebarbier, Carrera o Beitia, y es una opción para jugar de inicio", afirmó.

Por último, el entrenador txuri-urdin desveló que , al terminar el último encuentro, mantuvo una charla con Take Kubo tras su ocasión clara fallada. "Tuvimos una gran conversación tras el partido mientras él bebía un té verde japonés, del que soy gran fan. Take es un jugador diferencial en el uno contra uno, es un jugador de nivel top y hablamos sobre qué necesita para seguir ayudando al equipo", concluyó 'Rino'. EFE.

pbl/apa

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