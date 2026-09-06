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Lena Moreno da a España su primera medalla en el Grand Prix de Corea

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Redacción deportes, 6 sep (EFE).- La guadalajareña Lena Moreno consiguió este domingo la medalla de plata en la categoría de -67 kilos del Grand Prix Series II de taekwondo que se disputa en Muju (Corea del Sur), al perder en la final ante una representante china, y dio a España su primera medalla en la competición.

Moreno, bronce en el pasado Mundial, comenzó su recorrido con una victoria por 2-0 ante la representante mexicana en la ronda de 32 y repitió marcador frente a una competidora china en octavos de final.

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En cuartos se impuso por 2-0 a la representante de Rusia y posteriormente superó por el mismo resultado a la taekwondista croata en semifinales, lo que le permitió acceder a la lucha por el oro.

En la final, la española cayó por 1-2 ante la representante de China y se colgó la medalla de plata.

La medalla de Moreno es el primer resultado destacado de la delegación española después de que en la primera jornada ninguno de sus competidores lograra alcanzar las rondas finales ni obtuviera diploma.

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España afrontará este lunes la tercera y última jornada de la competición con seis deportistas en liza. En la categoría de -68 kilos competirán Joan Jorquera y Adrián Vicente; en +80, Iván García y Sergio Troitiño; y en +67 kilos femenino, Tania María Castiñeira y Belén Morán.

Muju es la segunda de las tres pruebas del circuito Grand Prix Series previstas esta temporada. Tras la cita surcoreana, el calendario continuará en París antes de la disputa del Gran Premio Final, que cerrará el circuito. EFE

pvb/cta/apa

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