Las aguas del Mediterráneo alcanzaron el 13 de agosto un récord de 28,54 grados

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Madrid, 6 sep (EFE).- Las aguas superficiales del mar Mediterráneo en su conjunto alcanzaron una temperatura récord de 28,54 grados el pasado 13 de agosto, ha informado este domingo la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Esos más de 28 grados es la temperatura más alta registrada en el conjunto del Mediterráneo desde, al menos, el año 1940, indica la Aemet en su redes sociales.

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Durante prácticamente todo el pasado mes de agosto -agrega- el Mediterráneo batió récords diarios de temperatura.

A finales de junio la temperatura del mar Mediterráneo ya había alcanzado valores sin precedentes y que eran más propios de la segunda quincena de agosto, informó la Aemet en julio.

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Las temperaturas registraron valores 2,6 grados por encima de lo normal a finales de junio. Un calentamiento tan acusado que el Mediterráneo superó incluso el "promedio normal" del momento del año en el que el mar está más cálido, que corresponde a la segunda quincena de agosto

Estos valores reflejaban -explicó la Aemet en julio- una situación excepcional en el inicio del verano, con un mar Mediterráneo anormalmente cálido ya a finales de junio y temperaturas propias de un periodo mucho más avanzado de la temporada estival. EFE

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