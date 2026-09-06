La gerente del PSOE y el exabogado de Koldo, citados este miércoles como imputados en el 'caso Leire Díez'

27/11/2025 Fachada de la sede del PSOE en Ferraz, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). POLITICA Marta Fernández - Europa Press

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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado este miércoles a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, y a Ismael Oliver, exabogado del exasesor ministerial Koldo García, para declarar como investigados en el marco del 'caso Leire Díez', la presunta trama liderada por el exdirigente del partido Santos Cerdán y coordinado la exmilitante socialista para intentar desbaratar las causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE.

Pedraz, ya a cargo de toda la causa después de que el primer instructor del caso, Arturo Zamarriego, acordara remitirle su parte de la investigación, apuntó en un auto a la responsabilidad indiciaria de la gerente del PSOE al menos como supuesta cómplice y, en todo caso, como presunta autora del delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas mendaces.

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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señaló en un informe que Fuentes, como directora gerente federal del partido, "habría sido la persona encargada, con la intermediación de Díez y bajo las directrices de Cerdán, de falsear dos notas de encargo profesional": una con el despacho de abogados vinculado a Oliver, y otra con Jacobo Teijelo, letrado de Cerdán.

"Ambas notas de encargo profesional habrían sido suscritas de manera meramente instrumental, con la finalidad de simular una relación profesional entre las partes y de servir como medio para que la formación política pudiese materializar pagos con destino a ambos abogados", explicó la UCO.

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PAGOS DEL PSOE

Sobre Ismael Oliver, la UCO sospecha que el PSOE usó empresas a su nombre y del exdirigente andaluz Gaspar Zarrías para pagar 43.225 euros a Díez, interponiendo varias sociedades "para hacer llegar fondos a Leire con origen en el partido". Los agentes precisaron que Díez habría recibido en una cuenta bancaria "al menos cinco pagos" relacionados con la supuesta.

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De los cinco pagos, señalaron que cuatro fueron transferencias de 4.000 euros, hasta un total de 16.000 entre junio y septiembre de 2024, procedentes de la mercantil Zaño Sociedad Consultora, vinculada a Zarrías. La última, apuntaron, fue de 27.225 euros y salió de la sociedad Oliver Gruppe, relacionada con el abogado.

La UCO expuso en un informe que las cuatro nóminas percibidas por Díez desde la consultora de Zarrías "habrían sido realmente un método para que esta recibiera cantidades con origen en el PSOE".

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El pasado julio, Pedraz acordó abrir una pieza separada sobre los pagos que presuntamente realizó el PSOE a la exmilitante socialista, en la que investiga "la posible comisión de diversos delitos públicos relacionados con la corrupción".

Asimismo, el magistrado acordó requerir información a 12 entidades bancarias para que informen de movimientos y saldos relacionados con más de 80 cuentas relacionadas con la causa, seis de ellas del PSOE y también de Oliver, Teijelo y las sociedades asociadas Oliver Gruppe Estudio Jurídico, Oliver & Partners, así como de Zarrías y su consultora.

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