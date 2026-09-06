La española Lucía García luce en goleada del Monterrey sobre el Toluca

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Monterrey (México), 5 sep (EFE).- La española Lucía García, delantera del Monterrey, se lució este sábado con dos asistencias en la victoria de su equipo por 5-1 sobre el Toluca en la sexta jornada del torneo Apertura femenino del fútbol mexicano.

Los tantos de Rayadas fueron producto de dobletes de la estadounidense Aerial Chavarín y de la sudafricana Jermaine Seoposenwe y un tanto de Diana García; por Toluca marcó la francesa Amandine Henry.

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Las Rayadas dominaron el primer tiempo, anotaron al minuto 11 gracias a un cabezazo de Aerial Chavarín que entró pegado a la base del poste derecho de la portería defendida por Valeria Martínez.

La presión se mantuvo y obtuvo premio al minuto 20 en una jugada por izquierda de Lucía García, quien centró a la entrada al área sin marca para el remate de Diana García, que anotó el 2-0.

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Al 41, el 3-0 volvió a tener como protagonista a Lucía García, quien enfiló al área por izquierda y sirvió para la aparición en solitario de Chavarín, quien marcó su segundo tanto del juego.

En la segunda mitad el Toluca respondió al 53 con disparo desde fuera del área de Amandine Henry para el 3-1.

Las Rayadas anotaron el 4-1 al 69. Lucía García se avivó en un rápido saque de banda para Jermaine Seoposenwe, quien disparó potente al arco.

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Al 90 Jermaine selló el 5-1 en un tiro de esquina que remató frente al arco.

En otro partido el Tijuana se impuso 3-1 al Pachuca con goles de Dana Sandoval, la jamaiquina Trudi Carter y Daniela Carrandi; por Pachuca descontó la nigeriana Chinwendu Ihezuo.

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Más temprano el San Luis superó por 0-2 al Necaxa con goles de Daniela Delgado y de Enyerliannys Higuera.

Este domingo el Querétaro chocará contra el Cruz Azul y los Tigres UANL recibirán a Santos Laguna.

La sexta jornada concluirá el lunes con los partidos en los que Atlante recibirá a Juárez FC y Puebla visitará a León. EFE