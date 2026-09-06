La causa contra Zapatero se retoma con los dos exdirectivos de Plus Ultra que le señalaron

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Madrid, 6 sep (EFE).- La causa contra José Luis Rodríguez Zapatero se retoma este lunes en la Audiencia Nacional, donde están citados a declarar como investigados dos exdirectivos de Plus Ultra que apuntaron al expresidente del Gobierno y a su "pretensión de cobrar" por mediar para conseguir un préstamo del Estado a la aerolínea.

Este lunes está citado Julio Martínez Sola, expresidente de Plus Ultra, y el martes es el turno del ex director general de la compañía, Roberto Roselli.

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Ambos fueron convocados por el juez José Luis Calama después de enviar sendos escritos al magistrado implicando a Zapatero en las gestiones para obtener el préstamo público de 53 millones de euros otorgado a Plus Ultra en 2021.

Estos directivos, que dimitieron de sus cargos en Plus Ultra al ser citados a declarar, siguieron la línea marcada por el presunto "testaferro" de Zapatero, su amigo Julio Martínez Martínez, propietario de las empresas a través de las que, según estos investigados, se habría abonado una comisión del 1% del préstamo, es decir 530.000 euros.

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En sus escritos, hablaron de un contrato suscrito con una empresa de Julio Martínez Martínez, Idella Consulenza, en el que se asumía el pago de "elevadas cantidades de dinero (el 1 %)" por las labores de "acompañamiento" en el préstamo para la aerolínea .

Además, el expresidente de Plus Ultra sostuvo que el 30 de abril de 2020 recibió una llamada de Zapatero a través de un número oculto, que duró diez minutos y en la que le trasladó al expresidente del Gobierno "la difícil situación financiera en la que se encontraba y la necesidad de acceder a un crédito ICO", en un momento en el que aún no existía el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, del que se benefició la compañía.

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Los exdirectivos explicaron también cómo se abonó la comisión: se transfirieron 249.000 euros a Análisis Relevante SL, 98.617,53 euros a Voli Analítica SL, 110.799,47 a IOT Domotic Europe SL y, además, como pago en especie se abonaron 46 vuelos en 'business'.

Ambos exdirectivos tendrán la oportunidad ahora de ratificar ante el juez lo que sostuvieron en sus respectivos escritos, como ya hizo el supuesto testaferro del expresidente, que dijo que Zapatero era quien marcaba "los pasos a seguir", lideraba la empresa Análisis Relevante -clave en la trama- y captó a cuatro empresas, entre ellas Plus Ultra.

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Con estas citaciones, el juez Calama retoma las pesquisas del caso Plus Ultra, una causa en la que se investiga a Zapatero por liderar, presuntamente, una red de influencias en favor de Plus Ultra y de otras empresas.

Lo hace después de haber rechazado el incidente de nulidad planteado por Zapatero al entender que no fueron vulnerados sus derecho, en una decisión contra la que no cabe recurso.

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El magistrado está además a la espera del análisis que encargó sobre de las cuentas del expresidente, sus hijas y su secretaria, quienes también están investigadas pero todavía no han sido citadas a declarar.

También están pendientes las explicaciones que Zapatero se comprometió a dar acerca del origen de las joyas valoradas en 1,3 millones de euros halladas en el registro de su oficina, que Calama investiga en una pieza separada por presunto contrabando y delito fiscal. EFE

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