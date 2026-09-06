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Fúnez (PP) carga contra el Gobierno por "empeñarse en imponer un campamento en Ceuta" porque genera "incertidumbre"

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La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha cargado contra el Gobierno por "empeñarse en imponer un campamento" en el puerto de Ceuta, un hecho con el que genera "incertidumbre" y pretende aparca un problema "que afecta y que preocupa a todos".

Desde Villanueva de los Infantes, en declaraciones a los medios junto al presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha señalado que "el Gobierno tiene la obligación de escuchar a los ceutíes".

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"El Gobierno de Ceuta ha dicho que entiende que ese no es el espacio para instalar un campamento, como lo están diciendo los vecinos también del barrio. Lo está afirmando también la autoridad portuaria y también un informe de puertos del Estado", ha afirmado.

El puerto de Ceuta es una infraestructura "estratégica" para la seguridad de los ceutíes y de los españoles y "no es el espacio para instalar un campamento con miles de irregulares que todavía siguen deambulando por las calles de Ceuta", ha remarcado Fúnez.

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Ante este rechazo, ha continuado Fúnez, el Gobierno no ha escuchado y se ha centrado más en "defender los intereses de Sánchez y no los de los ceutíes", algo "tremendamente grave".

"El mando único" del Gobierno está más centrado "en hacerle oposición al gobierno de Ceuta que a resolver el problema". "El Gobierno, con el mando único, lo que debería estar haciendo no es aparcando un problema sino resolviéndolo", ha incidido.

En este punto, ha pedido al Gobierno que escuche al presidente de Ceuta, Juan Vivas, "y a la voz de todos los ceutíes y se dedique a dejar de hacer oposición a la ciudad".

Este lunes, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el resto del partido apoyarán al presidente de Ceuta en un desayuno informativo que se celebra en Madrid, ha señalado Fúnez.

NÚÑEZ CRITICA "LA DOBLE CARA" DE PAGE

Por su lado, el presidente del PP Paco Núñez ha criticado que el "PSOE de Page" tiene una "doble cara", augurando que la semana próxima irá "a muchos medios de comunicación nacionales para decir lo comprometido que está con Ceuta y lo mal que lo está haciendo Sánchez".

Y al mismo tiempo "manda a su número 'dos' a aplaudir al Gobierno en el Congreso de los Diputados, manda a sus alcaldes a boicotear las concentraciones o manda a su presidente de las Cortes a expulsar a una diputada si habla de Ceuta".

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EuropaPress

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