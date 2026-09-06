España, desalojada de su hotel esta madrugada

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Berlín, 6 sep (EFE).- La selección española, al igual que el resto de participantes de la Copa del Mundo de Berlín, fueron desalojadas de su hotel de concentración en la madrugada de este domingo tras saltar la alarma de incendios del edificio.

“Saltó la alarma de incendios y vinieron los bomberos, pero se marcharon rápido”, explicaron a EFE fuentes del combinado nacional de un incidente que no pasó a mayores.

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Varias jugadoras como la belga Elise Ramette o la australiana Stephanie Talbot, compartieron en su cuenta de Instagram vídeos del momento en el que se ve, pasadas las 02:00 hora local (00.00 GMT), a todas las jugadoras aguardando en la calle junto a la policía.

La selección estadounidense fue la única que no se vio afectada por este acontecimiento dado que están alojadas en otro hotel.

Este domingo, continúa la disputa de la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial con un Italia vs Estados Unidos como plato fuerte del día, además de los duelos entre Turquía vs Australia, China vs Chequia, Puerto Rico vs Bélgica. EFE

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