España acude con 44 nadadores a los Europeos de Kocaeli con vistas a Los Ángeles

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Redacción deportes, 6 sep (EFE).- Los Europeos de natación paralímpica de Kocaeli (Turquía), que se disputarán en la Piscina Olímpica de Cebze entre el 7 y el 12 de septiembre, reunirán a 400 nadadores de 38 países, entre ellos 44 españoles, en lo que será la primera competición de la temporada que da inicio al período de clasificación para Los Ángeles 2028.

La expedición nacional está formada por 24 hombres y 20 mujeres pertenecientes a las federaciones españolas de deportes de personas con discapacidad física (27), ciegos (12) y personas con parálisis cerebral y daño cerebral adquirido (5).

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Entre los nombres más destacados figuran la almeriense Tasy Dmytriv, que con 18 años recién cumplidos acumula tres medallas paralímpicas, nueve mundiales y dos europeas y que llega a Turquía para defender la triple corona en 100 metros braza SB8, y el donostiarra Íñigo Llopis, especialista en 100 espalda S8 que cuenta con más de 20 preseas internacionales, incluyendo un metal de cada color en Juegos.

Junto a ellos, en la piscina turca competirán casi todos los españoles que pisaron el podio en el Mundial de singapur 2025, a excepción de Nuria Marquès, baja por lesión, y José Antonio Marí, que anunció recientemente su retirada.

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Sí participarán Teresa Perales, Óscar Salguero, Toni Ponce, Nahia Zudaire, Beatriz Lérida, Jacobo Garrido y Berta García (discapacidad física); María Delgado, José Cantero, Marian Polo, Enrique Alhambra, Albert Gelis, Mahamadou Dembelleh, Juan Ferrón y Emma Feliu (discapacidad visual), y Marta Fernández y Delia Fontcuberta (parálisis cerebral).

En el grupo hay cinco jóvenes que forman parte del Equipo AXA de Promesas Paralímpicas de Natación, que detecta a los chicos y chicas con mayor proyección y les ayuda en su camino hasta el alto nivel: Alicia Arias, Berta Colomer, Yaiza Mata, Catalina Sagastizábal y Anna Sáiz.

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Este Europeo, el primero que se celebra en Turquía, abrirá el plazo para que los nadadores paralímpicos acrediten las marcas mínimas que posteriormente servirán para repartir el cupo de plazas para los Juegos de Los Ángeles 2028. Constará de 166 eventos con medalla repartidos en seis jornadas con doble sesión: las series clasificatorias serán a partir de las 8 de la mañana y las finales desde las 16.30, ambas en hora española.

En la anterior edición del torneo continental, celebrado en Madeira (Portugal) en abril de 2024, España consiguió 39 medallas (10 de oro, 15 de plata y 14 de bronce), lo que le otorgó la quinta posición del medallero.

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La lista completa de la selección española es la siguiente:

· Federación Española de Deportes para Ciegos: Enrique Alhambra, José Ramón Cantero, Mahamadou Dambelleh, María Delgado, Ariadna Edo, Emma Feliu, Pedro Fernández, Juan Ferrón, Albert Gelis, Marián Polo, Iván Salguero y Álex Villarejo.

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· Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física: Alicia Arias, Julia Castelló, Berta Colomer, Anastasiya Dmytriv, Jian Wang Escanilla, Ian Florencio, Berta García, Jacobo Garrido, Vicente Gil, Luis Huerta, Lydia Jiménez, Beatriz Lérida, Íñigo Llopis, Carlos Martínez, Sergio Martos, Yaiza Mata, Hugo Mera, Miguel Ángel Navarro, Leyre Ortí, Marco Ozaeta, Teresa Perales, Toni Ponce, Catalina Sagastizábal, Óscar Salguero, Álex Sánchez, David Sánchez y Nahia Zudaire.

· Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido: Mikel Erdozáin, Aitana Estrada, Marta Fernández, Delia Fontcuberta y Anna Sáiz. EFE

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