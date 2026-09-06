Espana agencias

El uruguayo Sebastián Cáceres se estrena en una convocatoria del Celta

Guardar

Vigo, 6 sep (EFE).- El internacional uruguayo Sebastián Cáceres, fichado por el Celta en el último día de mercado, es la gran novedad en la lista de convocados de Claudio Giráldez para el partido de mañana, lunes, contra el Getafe.

“Está bien, por eso ha entrado en la convocatoria. Ahora mismo creo que lleva más ritmo de competición que nosotros, lo hemos visto muy bien en lo físico. Es un jugador para rendimiento inmediato, acostumbrado a competir cada pocos días, como es la liga allí en México”, afirmó Giráldez.

PUBLICIDAD

El exfutbolista del América, por el que la entidad gallega pagó alrededor de siete millones de euros, entra en la convocatoria en lugar del también central senegalés Abdoulaye Faye, otro de los refuerzos veraniegos del Celta.

“Cáceres se puede adaptar a varias posiciones. Evidentemente necesitará un proceso para saber cómo entender nuestra forma de jugar en ataque, pero está preparado para competir ya y por eso lo hemos metido en la lista”, indicó el preparador gallego.

PUBLICIDAD

A la convocatoria también regresa el portero Iván Villar, que no viajó a Sebastián por el fallecimiento de su madre, y se cae el canterano Andrés Antañón, titular frente a la Real Sociedad. EFE

dmg-fc

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 3 de este 6 septiembre

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 3 de este 6 septiembre

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Con las loterías de Juegos Once no solo puedes llegar a ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Detienen a 21 migrantes en la playa de Trampolín en Ceuta tras apedrear a una patrulla de militares y Guardia Civil: el tercer incidente en la última semana

Los agentes se acercaron a los migrantes tras detectar que se había creado una pelea entre ellos

Detienen a 21 migrantes en la playa de Trampolín en Ceuta tras apedrear a una patrulla de militares y Guardia Civil: el tercer incidente en la última semana

Casto Copete, jefe de sala: “El cliente no necesariamente quiere que todo sea barato, sino que exige coherencia entre el precio y la calidad de la experiencia”

Director de sala del restaurante Nou Manolín de Alicante, Casto Copete ha sido reconocido con el Premio Nacional de la Real Academia de Gastronomía como Mejor Jefe de Sala de 2026

Casto Copete, jefe de sala: “El cliente no necesariamente quiere que todo sea barato, sino que exige coherencia entre el precio y la calidad de la experiencia”

Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 7 de septiembre

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 7 de septiembre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La prensa marroquí advierte que la visita del Rey a Ceuta haría estallar la crisis: “Si desean evitar que las tensiones se conviertan en un verdadero conflicto, no debería tener lugar”

La prensa marroquí advierte que la visita del Rey a Ceuta haría estallar la crisis: “Si desean evitar que las tensiones se conviertan en un verdadero conflicto, no debería tener lugar”

Donald Trump vuelve a criticar a Pedro Sánchez por la crisis migratoria de Ceuta: “Es muy triste lo que está pasando en España, un país que no tiene ningún control sobre su frontera”

Un juez investiga si la empresa pública que suministra agua a 250.000 valencianos amañó contratos para beneficiar a su accionista privado

Dos megaproyectos energéticos pueden competir por llevar gas nigeriano a Europa, con Marruecos y Argelia como rutas rivales, mientras la UE busca alternativas al gas ruso

La justicia española avala la nacionalidad de un descendiente sefardí residente en Lima: certificados de la comunidad judía peruana y su vínculo con España resultaron decisivos

ECONOMÍA

Bajada histórica de viajeros en AVE tras el accidente de Adamuz: pierde más de tres millones de pasajeros en seis meses

Bajada histórica de viajeros en AVE tras el accidente de Adamuz: pierde más de tres millones de pasajeros en seis meses

Renfe permite desde este lunes subir patinetes eléctricos a sus trenes tras casi tres años prohibidos por riesgo de incendio: qué ha cambiado

Un conductor sufre un desprendimiento de retina al volante, pero la mutua se niega a reconocerlo como accidente laboral: la justicia da un giro al caso

500.000 euros por un caballo: el mercado español equino alcanza un valor de miles de millones y se extiende por más de 70 países

El campo español vende melón y sandía a pérdidas ante la competencia de Marruecos, Turquía o Egipto: “Deberíamos tener todos las mismas reglas de juego”

DEPORTES

Gipuzkoa, la fábrica de entrenadores que ha conquistado los banquillos de Europa: “Los resultados no han llegado por sí solos”

Gipuzkoa, la fábrica de entrenadores que ha conquistado los banquillos de Europa: “Los resultados no han llegado por sí solos”

Álvaro Arbeloa no levanta cabeza: tres derrotas y la plantilla hecha a imagen de La Fábrica, a examen

Marc Toralles, Bru Busom y Rubén Sanmartín hacen historia al conseguir el primer “Oscar” de la montaña para el alpinismo español

El peor momento de Luis Enrique en el PSG: tres partidos y ninguna victoria a las puertas de una nueva Champions

De debutar con Mourinho a cortarle las alas: Troy Parrott asesta el primer golpe al nuevo Real Madrid del portugués