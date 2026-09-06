El uruguayo Sebastián Cáceres se estrena en una convocatoria del Celta

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Vigo, 6 sep (EFE).- El internacional uruguayo Sebastián Cáceres, fichado por el Celta en el último día de mercado, es la gran novedad en la lista de convocados de Claudio Giráldez para el partido de mañana, lunes, contra el Getafe.

“Está bien, por eso ha entrado en la convocatoria. Ahora mismo creo que lleva más ritmo de competición que nosotros, lo hemos visto muy bien en lo físico. Es un jugador para rendimiento inmediato, acostumbrado a competir cada pocos días, como es la liga allí en México”, afirmó Giráldez.

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El exfutbolista del América, por el que la entidad gallega pagó alrededor de siete millones de euros, entra en la convocatoria en lugar del también central senegalés Abdoulaye Faye, otro de los refuerzos veraniegos del Celta.

“Cáceres se puede adaptar a varias posiciones. Evidentemente necesitará un proceso para saber cómo entender nuestra forma de jugar en ataque, pero está preparado para competir ya y por eso lo hemos metido en la lista”, indicó el preparador gallego.

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A la convocatoria también regresa el portero Iván Villar, que no viajó a Sebastián por el fallecimiento de su madre, y se cae el canterano Andrés Antañón, titular frente a la Real Sociedad. EFE

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