El ucraniano Max Shulga se estrena en Europa y el Real Madrid

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León, 6 sep (EFE).- El destino ha querido que el debut del alero ucraniano de 24 años y 1,96 de estatura, Max Shulga, tanto en el baloncesto europeo de alto nivel como en el club que le reclutó esta temporada, Real Madrid, se haya producido en León, donde continuó su etapa formativa tras abandonar en la infancia su país para poder cumplir el sueño de alcanzar la elite del deporte de la canasta.

La amistad de su padre, el colegiado internacional Boris Shulga, con el también árbitro en competiciones FIBA el leonés Vicente Bultó le llevó a la capital leonesa y a un centro, el Colegio Leonés, con amplia trayectoria en el baloncesto y del que salieran nombres ilustres como los del éxinternacional Oscar Yebra o uno de los júnior de oro de Portugal, Julio González.

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Los tres años -desde 2014- que pasó en la cantera de este colegio a las órdenes del que es el actual entrenador del Cultural y Deportiva Leonesa de Baloncesto, Luis Castillo, le forjaron como jugador, llegando a participar en competiciones de selecciones autonómicas con Castilla y León para después continuar su periplo español en Torrelodones (Madrid) para ingresar en la Escuela de Excelencia de baloncesto, hasta iniciar el camino universitario en Estados Unidos.

Shulga, que cubrirá una de las plazas de jugador formado en España en el equipo blanco, primero defendió en la liga universitaria estadounidense los colores de Utah State y posteriormente continuó su crecimiento en Virginia Commonwealth University (VCU).

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Desde la NCAA fue elegido en el puesto 57 del Draft de la NBA en 2025 por Orlando Magic, aunque sus derechos posteriormente pasaron a Boston Celtics, franquicia con la que firmó un contrato dual.

Llega al Real Madrid para vivir su primera experiencia profesional en el baloncesto europeo y su carta de presentación en el pabellón Urbano González Escapa, en el I Memorial que lleva el nombre de este exjugador del Elosúa León fallecido por ELA, dejó una estadística prometedora ante el Kosner Baskonia (121-80).

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El alero de Kiev tan solo erró dos lanzamientos que intentó, uno de los tres triples que lanzó y uno de los seis tiros libres, para un total de 15 puntos en poco más de 18 minutos en pista y una valoración de 24, como el segundo más destacado, en conjunto, del equipo de Pedro Martínez, solo por detrás del base argentino Facundo Campazzo, que fue elegido el MVP del choque. EFE

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(foto)