El rey Felipe VI preside la apertura del año judicial con Ceuta como telón de fondo

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Madrid, 6 sep (EFE).- El rey Felipe VI preside el próximo jueves el acto de apertura del Año Judicial, con la crisis de Ceuta como telón de fondo tras las últimas polémicas del Ejecutivo con el Poder Judicial por la tramitación del informe policial que señala a Marruecos y la gestión de la futura visita del monarca a la ciudad autónoma.

Como es tradición, el Salón de Plenos del Tribunal Supremo acogerá el acto más relevante del año en los tribunales españoles con la presencia de las autoridades del Estado, miembros del Gobierno, responsables políticos y la alta magistratura del país.

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Todas las miradas estarán puestas así en las intervenciones de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, pero ante todo de la presidenta del Consejo General del poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, por las posibles alusiones que incluya en su discurso respecto de la situación en Ceuta.

Más aun tras el cruce de cartas con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que esta semana se quejó al CGPJ de que la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón prohibiera a la policía que investiga la crisis migratoria en Ceuta facilitar información a sus superiores, ante lo que Perelló pidió "máximo respeto" a las decisiones de la magistrada.

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Es previsible que Perelló aluda a la independencia judicial en su discurso no solo en relación a esta cuestión sino también tras las críticas de miembros del Gobierno a los jueces e investigaciones que afectan al PSOE o al círculo cercano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como su esposa Begoña Gómez, pendiente de apertura de juicio oral, o su hermano, condenado a nueve años de inhabilitación.

Porque el acto coincide con una semana que arranca fuerte con importantes declaraciones judiciales en las causas que afectan al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y al denominado caso Leire, que tendrán eco en el acto, especialmente en los corrillos que son costumbre en el cóctel posterior.

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Como, también, la presencia del rey tras el anuncio de Pedro Sánchez de que Felipe VI visitará Ceuta y Melilla "en las próximas semanas", que llega después de que el líder del Ejecutivo hubiera asegurado que él ha sido el primer presidente en ejercicio que ha acudido a Ceuta y Melilla, mientras que el jefe del Estado, proclamado en 2014, no lo ha hecho todavía, con gobiernos del PP ni con los suyos. EFE

(Recursos de archivo en Efeservicios: 8023014769)