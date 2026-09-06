El repunte de la inflación tensa la negociación para la subida del salario mínimo en 2027

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Madrid, 6 sep (EFE).- El Ministerio de Trabajo encara estos próximos meses la negociación para abordar una nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en 2027 con el repunte de la inflación de fondo, un factor que anticipa más tensiones también en el ámbito de la negociación salarial entre empresas y sindicatos.

El Ministerio de Trabajo tiene claro que el incremento de 2027 deberá reflejar el encarecimiento del coste de la vida, con el último dato de inflación en el 4,3 %, y tras haber descartado una segunda subida del salario mínimo este año como pedían los sindicatos.

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En la última rueda de prensa para valorar los datos de empleo de agosto, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, reconoció que ven "con preocupación" la perdida de poder adquisitivo que están sufriendo los trabajadores ante la escalada de la inflación.

Y es que esa pérdida afecta a todos: a los que menos cobran que se verían beneficiados de un alza del SMI, y al resto, cuyas subidas salariales se recogen en convenio.

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Sobre el salario mínimo, Pérez Rey subrayó que Trabajo seguirá con la senda emprendida de subidas del salario mínimo.

"Estamos en el último trimestre (...) hay que empezar la mesa de negociación", ha recordado Pérez Rey, que ha insistido que será en ese marco donde se tendrá que tener en cuenta lo que ha pasado en los últimos meses con la inflación.

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Los sindicatos habían venido reclamando una segunda subida del SMI este año ante la evolución de los precios, tal y como permite la normativa.

La inflación se disparó al 4,3 % en agosto, la tasa más alta desde febrero de 2023, impulsada por el encarecimiento de los carburantes en un contexto de persistencia del conflicto en Oriente Medio y retirada progresiva de las medidas fiscales de apoyo.

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El Gobierno aprobó para este año una subida del 3,1 % del salario mínimo interprofesional hasta los 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas, 17.094 euros brutos anuales.

El salario mínimo acumula un alza del 66 % desde la llegada del Ejecutivo de coalición en 2018.

Con esta evolución, ha ido convergiendo con el salario más frecuente en España.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a 2024, el salario modal (el que tuvo mayor frecuencia, con un 3,8 % de los asalariados) se situó en 16.520,18 euros.

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Las últimas subidas del SMI se han dado sin consenso de las patronales CEOE y Cepyme.

El Gobierno no está obligado a negociar el SMI, solo a la mera consulta con los agentes sociales, pero ha intentado pactar la cifra cada año.

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Además del salario mínimo, el repunte de la inflación también ha supuesto pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores acogidos a convenio.

Según los últimos datos disponibles, correspondientes a julio, la subida salarial media pactada en los convenios colectivos con efectos económicos en 2026 fue del 3,02 %.

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Bajo los convenios están 8,6 millones de trabajador y para negociar los incrementos salariales se usa como referencia el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), el acuerdo marco que pactan patronal y sindicatos y que lleva vencido todo 2026.

Las cifras de inflación tensionan también la apertura de estas negociaciones entre CCOO y UGT y las patronales Cepyme y CEOE, que llevan todo el año sin abrir formalmente ese marco de negociación.

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El último pacto, el V AENC, firmado por patronal y sindicatos para el trienio 2023-2025, recomendaba subidas salariales del 3 %.

Los que sí tienen unas cifras cerradas para el periodo son los empleados públicos. Para este 2026 a la subida del 1,5 % se podría sumar otro incremento retributivo y consolidable del 0,5 % si la variación del IPC es igual o superior al 1,5 %, algo que todo parece indicar que pasará.

Y para 2027, el acuerdo alcanzado el año pasado contempla un incremento del 4,5 %.