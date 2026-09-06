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El neerlandés Jeffrey Herlings se convierte en campeón del mundo en Turquía

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Redacción Deportes, 6 sep (EFE).- El piloto neerlandés Jeffrey Herlings, de Honda HRC Petronas, se proclamó este domingo campeón del mundo de MXGP (Motocross) en el Gran Premio de Turquía que se disputa en Afyonkarahisar (Turquía), a falta de dos rondas para el final de la competición.

Herlings terminó la carrera en primer lugar con un tiempo de 34:27.218 segundos, seguido por el esloveno Tim Gajser a tres segundos y el francés Romain Febvre, tercero a dieciocho segundos.

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El gallego Rubén Fernández, del mismo equipo que el neerlandés, llegó en duodécima posición con un tiempo de + 1:27.707 respecto a su compañero.

Se trata de su sexto título mundial y el tercero en la categoría MXGP, pero el primero en su temporada a bordo de la Honda CRF450RW, tras incorporarse al equipo el 1 de enero de este año.

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"Todo era nuevo cuando llegué, no siempre ha sido fácil, pero creo que se nota todo el trabajo que hemos hecho y los resultados se ven en la pista. Estoy muy contento de haberlo logrado", dijo Herlings en declaraciones a su equipo. EFE

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