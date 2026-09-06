El desafío del PSG

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Santiago Aparicio

Madrid, 6 sep (EFE).- "Tenemos un desafío único, intentar igualar el triplete consecutivo del Real Madrid; no creo que nadie más en la historia lo haya logrado aparte del Real Madrid y por eso estamos muy motivados", reconoció Luis Enrique, entrenador del París Saint Germain semanas atrás.

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La puesta en escena de una nueva edición de la Liga de Campeones supone un reto único para el campeón francés, ganador del evento en los dos últimos años. Tiene ante sí la posibilidad de ganar otra más. La tercera seguida, algo que solo consiguió el Real Madrid que dirigía el francés Zinedine Zidane entre el 2016 y el 2017.

De hecho, el campeón galo, que cerró el pasado curso como el mejor del Viejo Continente, entró en otra dimensión tras vencer en los penaltis al Arsenal en Budapest. Fue el segundo club que defendió con éxito, que revalidó el título, desde que el torneo adoptó la dominación actual, después del Real Madrid.

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Con el reto del París Saint Germain, los clásicos aspirantes al trofeo más valioso del fútbol de clubes, y cuatro debutantes, el Como italiano, el LASK Linz austríaco, el Sabah de Azerbaiyán y el Viking de Noruega, arranca esta semana, repartida en tres días, la primera jornada de la fase liga.

Treinta y seis clubes parten desde la línea de salida. España e Inglaterra, con cinco equipos cada uno, son los más representados. De la Premier parten Arsenal, Aston Villa, Liverpool, Manchester City y Manchester United y de LaLiga, el Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Betis y Villarreal. Cuatro tiene el fútbol alemán: Borussia Dortmund, Bayern Múnich, Leipzig y Stuttgart y la Serie A, con el Inter, Nápoles, Roma y Como.

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Francia, con el París Saint Germain, Lens y Lille cuenta con tres clubes y Portugal (Oporto y Sporting), Turquía (Fenerbahce y Galatasaray), Países Bajos (Feyenoord y PSV Eindhoven) y Noruega (Bodo Glimt y Viking) con dos.

Además, Eslovaquia (Slovan Bratislava), Azerbaiyán (Sabah), Ucrania (Shakhtar), República Checa (Slavia Praga), Austria (LASK Linz), Bélgica (Club Brujas) y Grecia (AEK Atenas), con un equipo, completan el cartel de participantes del evento.

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El recorrido inicial, con partidos de la fase liga, ocho encuentros para cada uno de los participantes, arranca el martes y acabará el próximo 27 de enero. Los ocho primeros se clasificarán directamente para los octavos de final mientras que los que terminen entre le noveno y el vigésimo cuarto puesto jugarán una ronda para completar el cartel. A partir de ahí, eliminatorias directas. Octavos, cuartos, semifinales y final en el estadio Metropolitano, recinto del Atlético Madrid, que por segunda vez en su historia acogerá la final de la Liga de Campeones. El campeón saldrá del duelo del 5 de junio.

La Champions arranca una vez cerrado el mercado, con cambios en las plantillas, con refuerzos de renombre y en algunos casos grandes inversiones. El título de la Liga de Campeones es el más prestigioso a nivel de clubes y las entidades acentúan sus apuestas. El PSG, que reforzó año tras año su plantel sin éxito y que tuvo a los mejores jugadores del mundo en sus filas, los técnicos más reputados y las estrellas más llamativas, convirtió en obsesión este objetivo. Hasta que la llegada de Luis Enrique y la consolidación del proyecto dio sus frutos hasta convertirse en el mejor equipo de Europa y el rival a batir.

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El Manchester City inicia una nueva era. Sin Pep Guardiola en su banquillo, el técnico que años atrás le hizo por primera vez campeón, ha regenerado su plantel. Rodri, Omar Marmoush, Nico González, Savinho, Tijani Reijnders, Bernardo Silva, John Stones, Manuel Akanji o Kalvin Phillips han sido algunos de los que se han marchado. Sin embargo, no ha reparado en gastos y ha batido el récord en el mercado con el fichaje del argentino Enzo Fernández, por 145 millones de Euros que supera lo que pagó, semanas atrás por Elliot Anderson (135). Además, han llegado Ayyoub Bouaddi (95 millones) o Illman Ndiaye (70), entre otros.

El paso del francés Bradley Barcola del PSG al Liverpool de Andoni Iraola ha sido otro movimiento llamativo. Como el de Yan Diomandé al Real Madrid. Ambos 125 millones que superan los 87,5 que ha pagado el Arsenal por el brasileño Bruno Guimaraes o los 80 que abonó por Anthony Gordon el Barcelona.

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El retorno a la Champions del Manchester United está acompañada por el refuerzo del camerunés Carlos Baleba, tasado en 76 millones. El PSG ha apuntalado su plantel. Se le va Barcola y el portugués Gonçalo Ramos, que se fue al Milan por 74 millones. Pero se ha potenciado con Maghnes Akliouche y Ferran Torres.

Son alguno de los nombres propios del torneo, las caras nuevas de la edición que comienza esta semana próxima con seis partidos el martes, otros tantos el miércoles y también el jueves. En total, los dieciocho de la primera jornada que después se repartirán solo en dos días.

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Después de año y medio sin título alguno, el Real Madrid, el club con más trofeos de Champions en la historia, 15, irrumpe en un nuevo intento por recuperar el trono que fue suyo antes de las conquistas del PSG. Ha revitalizado su plantel y el martes espera al Inter, al que ha ganado en diecinueve de los veintiún partidos que han disputado. Son dos excampeones. Pero el representante transalpino no ha ganado ninguno de sus últimos trece partidos europeos como visitante ante rivales españoles.

Kylian Mbappe, si marca, igualará a Raúl como el quinto máximo anotador de todos los tiempos. Tiene 70 el francés. Thibaut Courtois jugará su encuentro 100 en el evento. Jose Mourinho, además, se reencuentra con uno de sus antiguos equipos, con el que fue campeón de la Champions en el 2010.

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El miércoles, el Atlético Madrid visita Anfield para jugar con el Liverpool ahora dirigido por el español Andoni Iraola. Se repite el cara a cara del año pasado, también en la jornada inicial. Los reds ganaron por 3-2. Sin embargo, tiempo atrás, en el 2020, el cuadro rojiblanco, liderado por Marcos Llorente, ganó en este estadio y eliminó al conjunto inglés. Koke alcanzará los 150 partidos en Europa.

El Arsenal parte como favorito para la visita a Nápoles. Subcampeón el pasado año, el conjunto de Mikel Arteta cuenta con tres victorias y una derrota en los cara a cara. El pasado curso los gunners fueron el equipo menos goleado.

El PSG, vigente campeón, inicia la defensa del título recibe al Slovan Bratislava que vuelve al torneo. Hace dos cursos, perdió los ocho partidos de la fase liga.

El Barcelona, otro de los grandes favoritos y que tiene entre ceja y ceja esta competición que no gana desde hace once años, recibe al Feyenoord neerlandés el miércoles. Lamine Yamal está a dos goles de igualar el récord de Kylian Mbappe de más goles anotados en la Champions por un jugador de veinte años o menos, con trece dianas. Es el equipo más anotador de Europa en los dos últimos años.

El Villarreal inicia un nuevo intento en la Champions tras la decepción del pasado curso, cuando fue eliminado en la fase liga, con su visita al Signal Iduna Park ante el Borussia Dortmund. Ya jugaron el año anterior y el representante alemán goleó por 4-0 al español.

Para el Betis es un premio la máxima competición continental. Visita al Lille que solo ha perdido uno de los nueve partidos ante rivales españoles. El cuadro sevillano vuelve a este evento veintiún años después y cayó en la fase de grupos.

Además, el Bayern, otro de los candidatos habituales, semifinalista el pasado curso, arranca con el bullicioso Bodo/Glimt noruego mientras el Manchester United, otra vez componente del cartel del torneo tras años de ausencia, recibe a uno de los debutantes, el Sabah de Azerbaiyán. El como de Cesc Fabregas, otro de los nuevos, juega como local contra el Leipzig mientras el City debuta en Portugal, ante el Oporto. EFE