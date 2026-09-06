El Córdoba pone a prueba la solidez del Sabadell

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Sabadell (Barcelona), 6 sep (EFE).- El Sabadell, invicto e imbatido tras las tres primeras jornadas de la temporada de su regreso a LaLiga Hypermotion, recibe con el reto de dar continuidad a su notable arranque de curso al Córdoba, que solo suma tres puntos de los nueve posibles en juego.

El equipo arlequinado ha regresado a la categoría de plata con dos prometedores empates en Gijón (0-0) y en Castellón (0-0) y con una brillante victoria contra el Almería (1-0), uno de los grandes candidatos al ascenso.

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El miércoles también se proclamó campeón de la Copa Cataluña al batir al Barça Atlètic y ya son diez partidos seguidos sin conocer la derrota para el conjunto de Ferran Costa.

El Sabadell jugaba en Segunda Federación hace apenas dos años y es uno de los conjuntos más humildes de Segunda, pero en estas primeras semanas de competición ya ha dejado claro que puede ser un hueso duro de roer.

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Edgar González, ausente ante el Almería por la 'cláusula del miedo', debería ocupar el puesto en el eje de la defensa de Arthur Bonaldo, baja por un dedo del pie roto.

El resto del once podría ser el mismo porque Costa ha encontrado un bloque que responde bien y nueve jugadores han sido titulares en los tres primeros partidos.

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Las grandes novedades en la convocatoria serían el portero Marc Vidal, el joven pivote ghanés Yussif Owusu y el extremo Ángel Baena, los tres fichajes del último día de mercado, y también podrían entrar en la lista Alain Ribeiro y Javi López-Pinto, ya recuperados tras perderse las primeras jornadas por lesión.

Por su parte, el Córdoba visita al Sabadell con la necesidad de lograr su segunda victoria del curso tras la derrota ante el Granada (1-3), un tropiezo que dejó al conjunto blanquiverde con tres puntos en las tres primeras jornadas.

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El equipo de Iván Ania, que también cayó en su estreno en Burgos (3-2) y sólo ganó ante el Girona en El Arcángel (2-1), afronta la cita con el objetivo añadido de ganar en confianza después de una temporada pasada marcada por la irregularidad, lo que le alejó finalmente de la pelea por el ascenso.

El técnico asturiano mantiene las bajas de larga duración de Jacobo Martí, Fomeyem y Adilson, a las que se suman la de Salim El Jebari, que continúa al margen por una pubalgia, y la de Víctor Sánchez, que no llega a tiempo tras su lesión en el aductor.

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Las mayores dudas se concentran en la defensa, donde Juan Gutiérrez quedó señalado tras un mal encuentro ante el cuadro nazarí, y donde Álex Martín y Nelson Monte pugnan por acompañar a Rubén Alves en el eje de la zaga, mientras que el centro del campo apunta de nuevo a Isma Ruiz, Diarra y Éder García, con Diego Bri, Cristian Carracedo y Percan en ataque.

- Alineaciones probables:

Sabadell: Fuoli; Ton Ripoll, Català, Óscar Sanz, Edgar, Miki Codina; Urri, Pere Pons, Quadri; Joel Priego y Gioacchini.

Córdoba: Guilherme; Egoitz, Alex Martín, Rubén Alves, Tasende; Isma Ruiz, Diarra, Eder García: Carracedo, Diego Bri, Percan.

Estadio: Estadi de la Nova Creu Alta.

Hora: 20.30 horas.

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