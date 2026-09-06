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El Celta persigue el gol en el laberinto de Bordalás

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Getafe (Madrid)/Vigo, 4 sep (EFE).- El Celta visitará este lunes el Coliseum con una pregunta incómoda a cuestas: dónde se ha metido el gol. El conjunto gallego igualó el peor arranque anotador de su historia en Primera División (2016/17), con un solo tanto en cuatro jornadas, y se cruza con el Getafe de José Bordalás, que la pasada temporada echó el cerrojo durante los 180 minutos que ambos equipos disputaron.

El equipo de Claudio Giráldez todavía no ha marcado como visitante, aunque tampoco ha encajado. Regresó de Mestalla y Anoeta con un par de empates idénticos, dos 0-0 que sirven para sumar, pero no para espantar la preocupación. Su único gol apareció en Balaídos (obra de Iago Aspas) y tampoco abrió la puerta de la victoria: dos empates, dos derrotas y una pólvora que continúa mojada.

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Al otro lado tampoco sobran los cañones. El Getafe ha marcado un gol en tres jornadas (Enes Ünal) y solo cuatro de sus 22 remates encontraron portería. El último precedente en el Coliseum, disputado hace siete meses, pareció una advertencia de lo que ahora se avecina: acabó 0-0 y el Celta apenas obligó una vez a intervenir a David Soria. El lunes, el gol será el invitado más esperado.

En el Getafe, Bordalás tampoco quedó satisfecho con la última mano del mercado. Lo reconoció 48 horas antes del duelo: "Coincido con el presidente (Ángel Torres) en que la plantilla se ha quedado muy corta". El final del mercado trajo a Iván Azón y a Nemanja Gudelj, pero también salieron Juan Berrocal e Yvan Neyou. La pasada jornada, sin los últimos movimientos, Bordalás reclamó más efectivos. Vinieron dos y se fueron dos, nada cambió.

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Gudelj y Azón estarán en la convocatoria. El centrocampista serbio cuenta incluso con opciones de aparecer en el once, con Francho como principal competidor por un puesto en la medular. El resto del dibujo admite pocas aventuras: Bordalás ha encontrado una estructura y no parece dispuesto a mover demasiadas piezas pese a la derrota sufrida en Pamplona.

El gol quedará encomendado a Ünal y a Martín Satriano. El primero también marcó dos al Partizán durante la previa de la Liga Conferencia, mientras que el uruguayo todavía no ha estrenado su cuenta y podría encontrarse enfrente con su compatriota Sebastián Cáceres, última incorporación del Celta y candidato a debutar en el fútbol europeo.

La derrota ante Osasuna apretó las costuras del Getafe. El conjunto azulón suma tres puntos de nueve posibles y necesita impulso. Para buscarlo, Bordalás no podrá contar con los lesionados Christantus Uche y Juanmi Jiménez, mientras que Mario Martín y Andrés García parece que han superado sus problemas físicos y Abdel Abqar será duda.

El duelo de Getafe supondrá otro examen para el Celta por sus problemas para agitar los duelos contra rivales que defienden en bloque bajo. Al equipo de Claudio Giráldez le está faltando verticalidad en el último tercio de campo, pero también pegada en este inicio de temporada.

Un gol en tres partidos es un pobre bagaje para un equipo que celebra el regreso del delantero Borja Iglesias tras su lesión en el sóleo, aunque el campeón del mundo no está para jugar los 90 minutos. La gran duda está en si Giráldez lo sitúa en el once o lo reserva para la segunda parte.

Si el internacional español es titular, Aspas y Hugo Álvarez le podrían acompañar en la línea de ataque, con Miguel Román y Moriba repitiendo en la medular por la lesión de Aleix Febas.

La otra novedad puede ser la titularidad del internacional uruguayo Sebastián Cáceres, que solo ha completado dos entrenamientos con Celta. El exfutbolista del América mexicano ha llegado con ritmo y Giráldez le podía dar el mando de la defensa, donde estaría ºacompañado por Marcos Alonso y Javi Rodríguez.

Alineaciones probables:

Getafe: Soria; Kiko Femenía, Djené, Romero, Mojica; Andrés García, Mangala, Gudelj o Francho, Terrats; Satriano y Enes Ünal.

Celta: Radu; Javi Rodríguez, Cáceres, Marcos Alonso; Rueda, Moriba, Miguel Román, Javi Galán; Aspas, Hugo Álvarez y Borja Iglesias.

Árbitro: pendiente de designación

Estadio: Coliseum

Hora: Hora: 19:00 CEST (17.00 GMT) EFE

jjl/dmg

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