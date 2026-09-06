Espana agencias

El calor de hasta 40 grados en el sur y nordeste sigue marcando el inicio de septiembre

Guardar

Madrid, 6 sep (EFE).- Las temperaturas significativamente altas siguen afectando este domingo a gran parte de España, con máximas que rondarán los 40 grados en zonas del sur y el nordeste, aunque con un cierto descenso, especialmente en el oeste de Galicia, en una nueva jornada de valores elevados para un comienzo de septiembre.

Los avisos por altas temperaturas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se concentran, especialmente, en el suroeste y noreste de la península, así como en Baleares, que son de nivel naranja (peligro importante) en zonas de Andalucía, Cataluña y País Vasco.

PUBLICIDAD

El termómetro llegará a 40 grados en horas de la tarde a zonas de Andalucía como la campiña cordobesa y la sevillana, además de en las comarcas jienenses de Morena y Condado y en el valle del Guadalquivir. En el oeste de esa comunidad y en el sur de Extremadura se soportarán 38 y 39 grados.

El calor también se centra en Cataluña, donde se extienden los avisos naranja, con máximas de 40 grados en depresión central de Tarragona, y no se quedarán lejos en amplias zonas de la provincia de Barcelona o en el Pirineo de Lleida con 39 grados, y 38 en Girona.

PUBLICIDAD

País Vasco, Navarra, La Rioja y Aragón, salvo Teruel, y las Islas Baleares viven también una jornada de mucho calor, que ha llevado a la Aemet a activar avisos amarillos (peligro bajo) por máximas por encima de los 34 grados.

A mediodía, las temperaturas máximas se concentraban en Cataluña, con termómetros que marcaban 38,2 grados en Riner (Lleida); 37,5 en Igualada (Barcelona) y 36,7 en Roquetes (Tarragona), así como en Baleares, donde Llucmajor registraba 37 grados; Sineu 36,9; Manacor 36,8 y Benissalem 36,6.

La mañana de este domingo ha seguido a una noche cálida con valores, según los datos de la Aemet, de 36 grados en la Aldea de San Nicolás (Las Palmas) y de 33,6 en Cabo de Creus (Girona) a la una de la madrugada, en otros valores.

Aunque las temperaturas se mantienen en valores elevados para la época, en las máximas se nota un cierto descenso en algunas zonas, que es notable en el oeste de Galicia, y en A Coruña se prevé que la máxima no supere los 24 grados.

El otro rasgo de la jornada son los chubascos y tormentas dispersos en regiones del noroeste y centro norte, que pueden ser localmente fuertes en el área cantábrica, alto Ebro, norte de la Ibérica y este de la meseta norte, por lo que hay activos avisos de nivel amarillo en zonas de Cantabria, La Rioja y Castilla y León.

El calor intenso hace que el peligro de incendios esté en niveles muy altos o extremos en buena parte de la península, sobre todo en el norte y este, así como muy altos en zonas de los archipiélagos, indica la Aemet en sus redes sociales, desde las que pide extremar las precauciones.

Las temperaturas elevadas se mantendrán este lunes en la mayor parte de España, cuando se podrían superar los 35 grados en amplias zonas de la mitad sur, el cuadrante nordeste y los archipiélagos, e incluso los 40 grados en el Guadalquivir.

Las previsiones señalan una situación de estabilidad dominada por las altas presiones, con cielo poco nuboso o despejado en la mayor parte de España, aunque con predominio del cielo nuboso o cubierto en el área cantábrica y el norte de Galicia, con baja probabilidad de alguna llovizna.

Los primeros días de este mes de septiembre se están caracterizando por el calor, que ha hecho que el pasado viernes se batieran numerosos récords de temperatura máxima, especialmente en el norte y este peninsular, jornada en la que, por primera vez, Logroño llegó a los 40,5 grados en el otoño climatológico. EFE

(Foto) (Vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Detienen a 21 migrantes en la playa de Trampolín en Ceuta tras apedrear a una patrulla de militares y Guardia Civil: el tercer incidente en la última semana

Los agentes se acercaron a los migrantes tras detectar que se había creado una pelea entre ellos

Detienen a 21 migrantes en la playa de Trampolín en Ceuta tras apedrear a una patrulla de militares y Guardia Civil: el tercer incidente en la última semana

Casto Copete, jefe de sala: “El cliente no necesariamente quiere que todo sea barato, sino que exige coherencia entre el precio y la calidad de la experiencia”

Director de sala del restaurante Nou Manolín de Alicante, Casto Copete ha sido reconocido con el Premio Nacional de la Real Academia de Gastronomía como Mejor Jefe de Sala de 2026

Casto Copete, jefe de sala: “El cliente no necesariamente quiere que todo sea barato, sino que exige coherencia entre el precio y la calidad de la experiencia”

Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 7 de septiembre

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 7 de septiembre

Bajada histórica de viajeros en AVE tras el accidente de Adamuz: pierde más de tres millones de pasajeros en seis meses

Las conexiones con Málaga, Granada y Sevilla fueron las más afectadas durante el primer trimestre del año

Bajada histórica de viajeros en AVE tras el accidente de Adamuz: pierde más de tres millones de pasajeros en seis meses

La prensa marroquí advierte que la visita del Rey a Ceuta haría estallar la crisis: “Si desean evitar que las tensiones se conviertan en un verdadero conflicto, no debería tener lugar”

El planteamiento de un desplazamiento de Felipe VI ha reactivado en medios del país alauita advertencias sobre un inevitable choque entre Madrid y Rabat

La prensa marroquí advierte que la visita del Rey a Ceuta haría estallar la crisis: “Si desean evitar que las tensiones se conviertan en un verdadero conflicto, no debería tener lugar”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La prensa marroquí advierte que la visita del Rey a Ceuta haría estallar la crisis: “Si desean evitar que las tensiones se conviertan en un verdadero conflicto, no debería tener lugar”

La prensa marroquí advierte que la visita del Rey a Ceuta haría estallar la crisis: “Si desean evitar que las tensiones se conviertan en un verdadero conflicto, no debería tener lugar”

Donald Trump vuelve a criticar a Pedro Sánchez por la crisis migratoria de Ceuta: “Es muy triste lo que está pasando en España, un país que no tiene ningún control sobre su frontera”

Un juez investiga si la empresa pública que suministra agua a 250.000 valencianos amañó contratos para beneficiar a su accionista privado

Dos megaproyectos energéticos pueden competir por llevar gas nigeriano a Europa, con Marruecos y Argelia como rutas rivales, mientras la UE busca alternativas al gas ruso

La justicia española avala la nacionalidad de un descendiente sefardí residente en Lima: certificados de la comunidad judía peruana y su vínculo con España resultaron decisivos

ECONOMÍA

Bajada histórica de viajeros en AVE tras el accidente de Adamuz: pierde más de tres millones de pasajeros en seis meses

Bajada histórica de viajeros en AVE tras el accidente de Adamuz: pierde más de tres millones de pasajeros en seis meses

Renfe permite desde este lunes subir patinetes eléctricos a sus trenes tras casi tres años prohibidos por riesgo de incendio: qué ha cambiado

Un conductor sufre un desprendimiento de retina al volante, pero la mutua se niega a reconocerlo como accidente laboral: la justicia da un giro al caso

500.000 euros por un caballo: el mercado español equino alcanza un valor de miles de millones y se extiende por más de 70 países

El campo español vende melón y sandía a pérdidas ante la competencia de Marruecos, Turquía o Egipto: “Deberíamos tener todos las mismas reglas de juego”

DEPORTES

Gipuzkoa, la fábrica de entrenadores que ha conquistado los banquillos de Europa: “Los resultados no han llegado por sí solos”

Gipuzkoa, la fábrica de entrenadores que ha conquistado los banquillos de Europa: “Los resultados no han llegado por sí solos”

Álvaro Arbeloa no levanta cabeza: tres derrotas y la plantilla hecha a imagen de La Fábrica, a examen

Marc Toralles, Bru Busom y Rubén Sanmartín hacen historia al conseguir el primer “Oscar” de la montaña para el alpinismo español

El peor momento de Luis Enrique en el PSG: tres partidos y ninguna victoria a las puertas de una nueva Champions

De debutar con Mourinho a cortarle las alas: Troy Parrott asesta el primer golpe al nuevo Real Madrid del portugués