El calor de hasta 40 grados en el sur y nordeste sigue marcando el inicio de septiembre

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Madrid, 6 sep (EFE).- Las temperaturas significativamente altas siguen afectando este domingo a gran parte de España, con máximas que rondarán los 40 grados en zonas del sur y el nordeste, aunque con un cierto descenso, especialmente en el oeste de Galicia, en una nueva jornada de valores elevados para un comienzo de septiembre.

Los avisos por altas temperaturas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se concentran, especialmente, en el suroeste y noreste de la península, así como en Baleares, que son de nivel naranja (peligro importante) en zonas de Andalucía, Cataluña y País Vasco.

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El termómetro llegará a 40 grados en horas de la tarde a zonas de Andalucía como la campiña cordobesa y la sevillana, además de en las comarcas jienenses de Morena y Condado y en el valle del Guadalquivir. En el oeste de esa comunidad y en el sur de Extremadura se soportarán 38 y 39 grados.

El calor también se centra en Cataluña, donde se extienden los avisos naranja, con máximas de 40 grados en depresión central de Tarragona, y no se quedarán lejos en amplias zonas de la provincia de Barcelona o en el Pirineo de Lleida con 39 grados, y 38 en Girona.

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País Vasco, Navarra, La Rioja y Aragón, salvo Teruel, y las Islas Baleares viven también una jornada de mucho calor, que ha llevado a la Aemet a activar avisos amarillos (peligro bajo) por máximas por encima de los 34 grados.

A mediodía, las temperaturas máximas se concentraban en Cataluña, con termómetros que marcaban 38,2 grados en Riner (Lleida); 37,5 en Igualada (Barcelona) y 36,7 en Roquetes (Tarragona), así como en Baleares, donde Llucmajor registraba 37 grados; Sineu 36,9; Manacor 36,8 y Benissalem 36,6.

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La mañana de este domingo ha seguido a una noche cálida con valores, según los datos de la Aemet, de 36 grados en la Aldea de San Nicolás (Las Palmas) y de 33,6 en Cabo de Creus (Girona) a la una de la madrugada, en otros valores.

Aunque las temperaturas se mantienen en valores elevados para la época, en las máximas se nota un cierto descenso en algunas zonas, que es notable en el oeste de Galicia, y en A Coruña se prevé que la máxima no supere los 24 grados.

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El otro rasgo de la jornada son los chubascos y tormentas dispersos en regiones del noroeste y centro norte, que pueden ser localmente fuertes en el área cantábrica, alto Ebro, norte de la Ibérica y este de la meseta norte, por lo que hay activos avisos de nivel amarillo en zonas de Cantabria, La Rioja y Castilla y León.

El calor intenso hace que el peligro de incendios esté en niveles muy altos o extremos en buena parte de la península, sobre todo en el norte y este, así como muy altos en zonas de los archipiélagos, indica la Aemet en sus redes sociales, desde las que pide extremar las precauciones.

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Las temperaturas elevadas se mantendrán este lunes en la mayor parte de España, cuando se podrían superar los 35 grados en amplias zonas de la mitad sur, el cuadrante nordeste y los archipiélagos, e incluso los 40 grados en el Guadalquivir.

Las previsiones señalan una situación de estabilidad dominada por las altas presiones, con cielo poco nuboso o despejado en la mayor parte de España, aunque con predominio del cielo nuboso o cubierto en el área cantábrica y el norte de Galicia, con baja probabilidad de alguna llovizna.

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Los primeros días de este mes de septiembre se están caracterizando por el calor, que ha hecho que el pasado viernes se batieran numerosos récords de temperatura máxima, especialmente en el norte y este peninsular, jornada en la que, por primera vez, Logroño llegó a los 40,5 grados en el otoño climatológico. EFE

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