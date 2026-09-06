Dos heridos al chocar una embarcación contra las rocas en islas Formigues (Girona)

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Barcelona, 6 sep (EFE).- Dos personas se encuentran hospitalizadas en estado menos grave tras chocar la embarcación de recreo en la viajaban contra las rocas de las islas Formigues, en Palamós (Girona).

Fuentes de Salvamento Marítimo y de los Bomberos de la Generalitat de Cataluña han informado a EFE de que ambos servicios de emergencias fueron avisados a las 22:11 horas de anoche de que la embarcación 'Cinquantuno', de 14 metros de eslora y con siete personas a bordo, se estaba hundiendo tras chocar contra uno de los islotes.

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Salvamento Marítimo activó la Salvamar Sirius en Palafrugell (Girona), que zarpó hacia el lugar del accidente con bomberos de la Generalitat a bordo.

Este dispositivo rescató a las siete personas que viajaban en la embarcación, a quienes encontraron en una balsa salvavidas en la zona del accidente.

Todas fueron evacuadas hasta el puerto de Palamós, donde fueron atendidas por sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas, que evacuaron a dos ellas en estado menos grave al hospital de la localidad.

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Fuentes de Salvamento Marítimo han precisado a EFE que, esta mañana, una patrulla de la Guardia Civil está balizando la zona del accidente, donde permanece semihundida la embarcación.

Salvamento Marítimo, además, ha lanzado un aviso a navegantes para alertar de la presencia del pecio. EFE