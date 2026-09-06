Detenidos dos migrantes al intentar viajar a la península ocultos en un barco de pasajeros

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Ceuta, 6 sep (EFE).- Dos migrantes marroquíes han sido detenidos este domingo cuando pretendían viajar a la península escondidos en uno de los barcos de pasajeros que efectúan la ruta entre Ceuta y el puerto de Algeciras (Cádiz).

La intervención se ha producido en el puerto ceutí cuando los dos migrantes habían conseguido acceder al interior de las instalaciones portuarias y buscaban cruzar ilegalmente el Estrecho, según han informado a EFE fuentes portuarias.

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La tripulación del buque 'Passió per Formentera', de la naviera Balearia, advirtió de la presencia de los dos migrantes trepando por una de las cuerdas de amarre unos minutos antes de la salida del buque.

Los dos migrantes fueron localizados y entregados a las fuerzas de seguridad, a pesar de lo cual la situación provocó un retraso en la salida de la embarcación.

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Ambos permanecen ilegalmente en Ceuta desde la entrada masiva del pasado 30 de julio. EFE