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Congreso y Senado se reactivan con los focos en Ceuta y los juzgados

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Madrid, 6 sep (EFE).- El Congreso y el Senado reanudan esta semana su actividad ordinaria y ambas cámaras celebran sesiones plenarias, con todas las miradas en la irresuelta crisis migratoria de Ceuta, pero también en la reactivación de los juzgados y la evolución de las causas que afectan al PSOE.

Tras la comparecencia extraordinaria del pasado jueves en el pleno de la Cámara Baja, donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comprobó su soledad ante la crisis ceutí, este lunes presidirá una reunión interparlamentaria con los diputados y senadores socialistas para fijar estrategias y objetivos en el inicio del curso parlamentario.

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Ceuta y el papel de Marruecos seguirán en el centro del debate y el presidente de esa ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, viaja también el lunes a Madrid para participar en un desayuno informativo acompañado del presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo.

En la tradicional sesión de control al Gobierno del pleno del Congreso, Feijóo preguntará a Sánchez "¿cómo va a seguir gobernando lo que queda de legislatura?"; mientras que el líder de Vox, Santiago Abascal, le instará a aclarar si está siendo "chantajeado por Marruecos por la información que disponen de su corrupción y la de su familia".

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Los populares, que reprobarán en el Senado al Gobierno por su "pésima" gestión en Ceuta, tienen previsto defender el jueves en el Congreso una proposición para pedir "reorientar" las relaciones con Rabat sin admitir "amenazas ni chantajes"

Y, si no hay sorpresas, ese mismo día el pleno aprobará la proposición de ley de Sumar para que los nacidos en el Sáhara Occidental antes de 1977 y sus descendientes puedan tener la nacionalidad española, iniciativa que estuvo más de un año arrinconada y cuya tramitación se reactivó pocas semanas antes de la entrada masiva de migrantes a Ceuta.

Todo a la espera de conocer el dossier prometido por Sánchez con todos los informes de las fuerzas de seguridad y de los servicios de inteligencia sobre la crisis, algunos de los cuales deberán pasar primero por el Consejo de Ministros para ser desclasificados.

El jueves el jefe del Ejecutivo recibirá además al presidente del Consejo Europeo, António Costa, de gira por las capitales europeas.

La solemne apertura del año judicial en el Tribunal Supremo con un acto presidido por el rey acaparará también la atención política en un curso marcado por los causas que afectan a los socialistas y al Gobierno.

No habrá tregua para el PSOE, cuya gerente Ana María Fuentes está citada esta semana en la Audiencia Nacional para aclarar pagos investigados en el caso de la exmilitante Leire Díez, causa en la que también declarará el exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos.

Se reanuda asimismo la investigación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias en torno al préstamo público otorgado en 2021 a Plus Ultra, con los dos exdirectivos de la aerolínea -Julio Martínez Sola y Roberto Roselli- ante el juez.

Otro tribunal, en este caso el Supremo, estudiará si suspende cautelarmente las altas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes -CERA- por la denominada ley de nietos, que permite a hijos y nietos de españoles de origen optar a la nacionalidad española. EFE

(Recursos de archivo en Efeservicios: 8023657062, 8023567955)

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