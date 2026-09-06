Cientos de ceutíes toman la calle para pedir que se garanticen los derechos de los niños

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Ceuta, 6 sep (EFE).- Varios centenares de ceutíes han vuelto a salir este domingo a la calle para reclamar, en esta ocasión, que se garanticen los derechos y la protección de los niños que residen en la ciudad, que se han visto privados en el último mes de numerosas actividades por la presión migratoria.

Los vecinos se han concentrado en la céntrica Plaza de los Reyes, junto al edificio de la Delegación del Gobierno, en un acto organizado por el Foro Ciudadano de Ayuda a Ceuta y Melilla, así como a través de las redes sociales.

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Numerosas familias con niños, además de estudiantes, han sido los que mayoritariamente han secundado esta movilización de más de 500 personas al grito de "Por los niños de Ceuta", según ha podido comprobar EFE.

Los manifestantes han reclamado a las administraciones que garanticen los derechos, la protección y el bienestar de la infancia de Ceuta ante la presencia en las calles de miles de migrantes que entraron ilegalmente a la ciudad el pasado 30 de julio.

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"Necesito ser niño en mi ciudad" o "Nos han robado agosto" han sido alguno de los carteles que han portado en esta convocatoria pacífica, en la que los ciudadanos han recalcado que Ceuta "no es un CETI" en relación a la ubicación de varios lugares para albergar a estos migrantes.

Al finalizar la convocatoria se ha dado lectura a un manifiesto que subraya que los niños "no han provocado esta crisis, no han decidido cómo se debe gestionar y no tienen responsabilidad pero sí están sufriendo sus consecuencias".

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Entre otras cosas, han solicitado medidas para garantizar una vuelta al colegio "segura" y han denunciado que "han pasado 39 días en los que los ceutíes hemos pedido auxilio".

Al finalizar la lectura del manifiesto, los convocantes han decidido dirigir su protesta hacia la frontera del Tarajal que separa la ciudad de Marruecos. EFE

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(foto)