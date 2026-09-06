Bou y sus 40 títulos mundiales que le han hecho único en el motociclismo

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Madrid, 6 sep (EFE).- El piloto español Toni Bou (Repsol Honda), que hoy ha sumado en Zelhem (Países Bajos) su cuadragésimo título consecutivo de campeón del mundo de trial, no solo es el máximo dominador de su especialidad, sino que se ha convertido en una refencia única en la historia del motociclismo.

Bou logró su primer campeonato del mundo en el año 2007 en la modalidad Xtrial (pista cubierta) y el mismo año ganó también en la categoría al aire libre. Desde entonces ha repetido cada año la victoria en ambos títulos, hasta alcanzar un total de cuarenta tras su victoria en Zelhem, una racha sin precedentes.

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Toni, del equipo Repsol Honda donde pilota una Montesa, la marca para la que fichó en 2007 tras dejar Beta, y con la que ha conseguido todos sus éxitos mundiales, nació en Piera, Barcelona, el 17 de octubre de 1986.

A los ocho años se inició en el bike trial, la modalidad en bicicleta, y en 1999 dio el salto al trial en moto. Su progresión fue muy rápida. En 2001 logró el Campeonato de España júnior; en 2002 ganó la Copa Continental para jóvenes y en 2003 se proclamó campeón de Europa.

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Ese mismo año debutó en el Mundial. Antes de alcanzar la cima absoluta, también obtuvo éxitos con la selección española, como su primer Trial de las Naciones en 2005.

El punto de inflexión llegó en 2007. Ese año se proclamó campeón del mundo tanto al aire libre como en pista cubierta, desbancando a su más directo rival, el tarraconense Adam Raga.

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Se inició entonces un dominio extraordinario en ambas especialidades, pese a sufrir lesiones importantes, como una fractura de tres vértebras lumbares en 2018 y una fractura de peroné en 2021.

De la supremacía de Bou en la historia del trial da idea que el siguiente corredor más laureado, el británico Dougie Lampkin, logró 12 títulos mundiales y 135 victorias en pruebas del campeonato -al aire libro o en pista cubierta-, frente a los cuarenta títulos y los 274 triunfos en pruebas, incluida la de hoy, que acumula ya el piloto español.

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Tony Bou está en posesión de las medallas de bronce (2008), plata (2009) y oro (2013) de la Real Orden del Mérito Deportivo.

Desde el año 2014, el piloto reside en la localidad andorrana de Anyós. EFE