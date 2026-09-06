Borja Iglesias recibe el alta y reaparecerá en Getafe

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Vigo, 6 sep (EFE).- El internacional español Borja Iglesias estará a disposición de Claudio Giráldez para el partido de mañana, lunes, contra el Getafe tras recuperarse de la lesión que arrastraba en el sóleo izquierdo.

El delantero, campeón del mundo con la selección en la última cita mundialista, completó al mismo ritmo que sus compañeros la sesión matinal de esta mañana en la ciudad deportiva, tras la cual recibió el alta médica.

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Borja Iglesias aún no ha debutado en el presente curso liguero. Fue citado por Claudio Giráldez para el partido contra el Valencia en Mestalla, donde no tuvo minuto, y la semana previa al duelo contra el Osasuna sufrió la lesión muscular.

El que no llegará al partido de Getafe es el centrocampista Aleix Febas, que sigue sin recuperarse de la contusión en el costado derecho que ya le impidió viajar a San Sebastián para jugar contra la Real Sociedad. EFE

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