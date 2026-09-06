Bermeo, sancionada 3 segundos, se queda fuera de la tanda de honor y entra Hondarribia

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San Sebastián, 6 sep (EFE).- La tripulación de Bermeo-Urdaibai ha sido sancionada con una penalización de tres segundos tras la disputa de la primera jornada de la Bandera de La Concha, lo que en la práctica supone perder la opción de bogar en la tanda de honor el próximo domingo en beneficio de Hondarribia.

Los vizcainos habían aventajado en dos segundos a los guipuzconos de Hondarriba al final de la primera jornada pero los jueces, ya en tierra, impusieron esa sanción por un choque de remos en la calle por la bogaban los fronterizos que entran ahora a competir en la tanda de las cuatro mejores.

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Clasificación primera jornada Bandera de La Concha

1.- Orio 19:51 minutos

2.- Donostiarra a 3 segundos

3.- Zierbena a 11 segundos

4.- Hondaribia a 23 segundos

5.- Bermeo a 24 segundos

6.- Lekittarra a 43 segundos

7.- Getaria a 49 segundos

8.- Ondarroa a 1:02 minutos.- EFE

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cr/cl/apa