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Arranca el primer juicio del caso Lezo, sobre el Canal de Isabel II, diez años después

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Madrid, 6 sep (EFE).- La Audiencia Nacional comienza a juzgar esta semana el que se conoció como caso Lezo, una presunta trama de corrupción en torno a operaciones del Canal de Isabel II que comenzó a investigarse en 2016 y por la que el expresidente madrileño Ignacio González pasó unos seis meses por prisión preventiva.

No obstante, quien fuese durante años mano derecha de Esperanza Aguirre no se sentará todavía en el banquillo, ya que no está acusado en el juicio que arranca este lunes, centrado en la compra, con un presunto sobreprecio de al menos 19 millones de euros, de la sociedad colombiana Inassa por parte del Canal en 2001.

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El juez sacó en 2019 de esta pieza al expresidente madrileño Ignacio González (2012-2016), que aún tiene que esperar al próximo 13 de octubre para ser juzgado por otra de las ramas de este caso: las supuestas irregularidades en adjudicaciones asociadas a Canal Golf, en el que se enfrenta a una petición de seis años de cárcel.

La Fiscalía Anticorrupción, que presentó su escrito de conclusiones provisionales en 2019, acusa por la pieza que comienza a juzgarse mañana a 22 personas, incluidos dos exconsejeros del Gobierno regional de Alberto Ruiz-Gallardón, Juan Bravo Rivera y Pedro Calvo.

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En su escrito, el ministerio público pide penas de entre 6 y 7 años de prisión para los 22 acusados, entre ellos el expresidente de la Cámara de Cuentas madrileña y exgerente del Canal Arturo Canalda, a quien solicita 7 años, y varios exconsejeros del Canal.

Según Anticorrupción, la compra del 75 % de Inassa, que fue aprobada el 29 de noviembre de 2001 por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, se efectuó por 73 millones de dólares y con un "sobreprecio indebido" de entre 19.066.500 y 29.013.109 euros "con cargo a los fondos públicos cuya salvaguarda tenían encomendada, todo ello sin motivo alguno que lo justificase y en beneficio exclusivo de los vendedores".

El juicio arranca este lunes, 7 de septiembre, y está previsto que se extienda hasta el 8 de octubre, en sesiones de mañana y tarde, si bien el calendario puede sufrir modificaciones a lo largo de la vista oral.

La vista oral que comienza esta semana supone el pistoletazo de salida de otros juicios que se celebrarán en los próximos meses de un caso que arrancó en julio de 2016 con una querella de la Fiscalía por posibles irregularidades en operaciones del Canal de Isabel II.

Meses después, ya en 2017, la causa detonó en el arresto e ingreso en prisión del también ex secretario general del PP madrileño Ignacio González, que estuvo en la cárcel unos seis meses por una causa que se dividió en diferentes ramificaciones, y aún no ha sido juzgado.

Su primer juicio está programado para el 13 de octubre por unos hechos que giran en torno a la contratación "impuesta, innecesaria e irregular" de la empresa del hermano y cuñado de González -también acusados- en dos concursos públicos promovidos por el Canal -ente que presidió Ignacio González-, "pese a carecer de toda capacidad para ejecutar los trabajos subcontratados". Esta empresa, según la investigación, ganó 504.780 euros.

Ya en enero, la Audiencia Nacional ha fijado el tercer juicio, el de la compra de la empresa brasileña Emissao por parte del Canal de Isabel II en 2013, según las fuentes consultadas por EFE.

La Fiscalía pide por esta pieza ocho años de cárcel para Ignacio González, a quien acusa de repartirse con otras cuatro personas 5,4 millones de dólares en comisiones ilegales.EFE

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