A la espera de Beyoncé, Kendrick Lamar y U2: ¿Puede mejorar aún más la cosecha de 2026?

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Javier Herrero.

Madrid, 6 sep (EFE).- Madonna, Olivia Rodrigo, Raye, Ariana Grande, Charlie XCX por partida doble o Quevedo en España. 2026 ha dejado ya una cosecha histórica de discos, a la que en otoño habrá que añadir nuevos trabajos de Miley, Lana del Rey, Queens of the Stone Age y Fontaines D.C., además de las posibles sorpresas.

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Muchas de las miradas siguen posadas en Beyoncé y la tercera parte de la trilogía sobre el influjo de la música negra en otros géneros, que abrió con 'Renaissance' (2022), centrado en la música de baile, y siguió 'Cowboy Carter' (2024), en el "country". El rock sería la tercera pata del proyecto, con Prince como uno de sus referentes.

En este año en el que también Drake y Kanye West han lanzado discos nuevos, se aguarda aún con mayor con expectación lo nuevo de otro puntal del hip hop, Kendrick Lamar. El protagonista del medio tiempo de la Super Bowl de 2025 no ha vuelto a lanzar nada desde entonces y su último álbum, 'GNX', data ya de 2024.

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Más claro parece el retorno de U2 para este año, con el que sería su primer disco de estudio desde hace casi una década, los transcurridos desde 'Songs of Experience' (2017). Como prueba, recientes sencillos como 'Streets of Dreams' o el EP 'Days of Ash' con un fuerte componente político por la situación mundial.

Lana del Rey ha protagonizado una serie de erráticas noticias sobre la llegada del sucesor de 'Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd' (2023). Parece que este año sí verá la luz bajo el título de 'Stove' y que no llegará solo, pues todo este tiempo le ha servido para facturar otro disco complementario.

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Entre lo que sí está confirmado, en septiembre cabe destacar la fecha del 18. Ese día verá la luz 'Bass Persuades' como parte de la nueva etapa de Miley Cyrus con nuevo sello discográfico y nuevo nombre (sencillamente Miley).

También lanzarán discos Carly Rae Jepsen ('Day And Night'), Beck ('Ride Lonesome'), Neil Young And The Chrome Hearts ('Second Song'), Roger Taylor ('Violence Insane I A Beautiful World') y Tove Lo ('Estrus').

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El 25 de septiembre lo harán Leon Bridges ('Happiness Anytime'), los franceses M83 en un nuevo intento por reconquistar con su electrónica sideral ('I Wrote You A Letter'), Nothing But Thieves ('Stray Dogs'), Soft Cell ('Danceteria') y Tom Morello ('Everyone Gets Everything They Want').

El 2 de octubre llegarán tanto Pâblo Vittar (Lost in Lust') como Johnny Marr ('The Age Of Everything'), aunque más interesante será el 9, cuando habrá novedades de Troye Sivan ('She's The Best'), Sheryl Crow ('Pick You Up'), Teenage Fanclub ('Do Not Dare To Dream') y Greta Van Fleet ('Palace For The People').

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Fontaines DC, cada vez seguidos con mayor fervor, entregarán 'Dopamine Chamber' el 16 de ese mes, en el que coincidirán con Eels ('Cookie Happened') y The Avalanches ('No Bad Memories'). Una semana después, el 23, la surcoreana Lisa publicará 'Press Play' y Anderson .Paak y Cordae, 'Heavy Is The Crown'.

El siguiente gran lanzamiento del otoño por las buenas sensaciones dejadas por su trayectoria y sus sencillos previos tiene fecha fijada el 30 de octubre. Se trata de 'Perfecth' de Queens of the Stone Age, tres años después de su último LP. Ese mismo día, Editors lanzarán 'Surface, Echo & Sound' y, ya con noviembre, la incertidumbre se cierne sobre la agenda de lanzamientos.

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En España aún quedan discos importantes por ver la luz. Entre los más esperados está 'Manufacturas del Club de la Gente Sola (MCGS)', que el grupo Arde Bogotá lanzará el 2 de octubre y que lleva calentando todo el verano con apariciones sorpresa en festivales y con sencillos como 'Instrucciones'.

También ese día se publicará 'Eternos', de David Bisbal, quien tras consolidarse como referente navideño con el previo 'Todo es posible en Navidad' (2024), se ha propuesto versionar grandes canciones como 'Vivir así es morir de amor' de Camilo Sesto e iniciar "una etapa marcada por la elegancia y un sonido más sofisticado".

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Antes, este mismo mes de septiembre, llegará 'El cuatro' de Pablo López, que lleva seis años sin un álbum de estudio en el mercado. En él, informa Universal, "explorará nuevas sonoridades" sin perder su característica épica.

Kiko Veneno, uno de los responsables de llevar la rumba a las generaciones de la democracia, ha vuelto a este género. El creador de 'Echo de menos' publicará el 6 de noviembre el resultado, en el que por primera vez ha colaborado con Estopa.

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Precisamente los hermanos Muñoz tienen también novedades pendientes en este tramo final del año, en el que verá la luz 'La Maketa'. Otros veteranos que estarán de vuelta son Lori Meyers, Love of Lesbian ('Nouvelle cuisine caníbal') o Camela.

Para audiencias más jóvenes, habrá noticias en forma de discos nuevos de Barry B, Gara Durán, Ruslana, Cariño, Mafalda Cardenal, Ultraligera y exparticipantes de la última edición de 'Operación Triunfo', concretamente, de Guille Toledano ('El toledano') y Olivia Bay ('El amor no está de moda'). EFE

(Recursos de archivo en Efeservicios: 8023631924 8023593007 8023490478)