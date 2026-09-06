1-0. Jensen premia al Atlético en el minuto 91

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Iñaki Dufour

Madrid, 6 sep (EFE).- El Atlético de Madrid logró su primera victoria de la temporada a última hora, pero merecida de principio a fin, sobre todo en la segunda parte, frente al Alavés, sostenido hasta el minuto 91 por el larguero en un penalti de Fiamma y por las paradas de una insuperable Sofía Fuente, que lo paró todo hasta el gol de Synne Jensen.

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La delantera rojiblanca remató de forma inalcanzable para el guardameta el enésimo centro desde la derecha de Luany, la mejor dentro de la ofensiva del conjunto madrileño, sin éxito hasta entonces, cuando el empate parecía inamovible, tal y como habían sido todos los méritos del Atlético sin encontrar el gol en la hora y media de juego anterior.

Le faltó el gol hasta entonces al equipo madrileño, que jugó y se sintió bien todo el duelo, aún a la espera del debut de Jenni Hermoso. El conjunto rojiblanco ensanchó su fútbol, sobre todo para las entradas por la derecha de Luany; inquietó constantemente a su rival, con dificultades para contener la verticalidad local; y fue superior de forma nítida en un duelo intenso y de alto ritmo, que, en la segunda parte, fue un monólogo.

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También le faltó más precisión por momentos en los últimos metros al Atlético. En el pase final y en el remate. Incluso, en el minuto 15, tras un penalti de Inés Altamira sobre Jensen (la central tiró de la camiseta a la atacante justo en el momento que armaba su derechazo dentro del área), falló una pena máxima, con el lanzamiento de Fiamma al larguero.

Sofía ya respondía también con agilidad bajo palos, como hizo ante Fiamma aún al borde del descanso. Y las salidas al contragolpe del Alavés, esporádicas, también advertían de sus posibilidades ofensivas latentes: Xènia se interpuso al remate de Brima y la árbitra anuló un gol por fuera de juego a Andrea Gómez aún en la primera parte del choque.

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La portera del Alavés fue más allá en el segundo tiempo ante la ofensiva insistente del Atlético, con dos intervenciones de nuevo claves para su equipo en los primeros instantes de la reanudación, además de un centro chut de Fiamma que se estrelló contra el larguero. Otro alivio para el equipo vitoriano, cada vez con más sufrimiento para aguantar.

La exhibición de Sofía se agrandó después, con otra gran parada a un potente derechazo desde lejos de Maite Zubieta. Ya era pura resistencia del Alavés, en el filo de la derrota entre los ataques ya constantes del Atlético. Otra parada de Sofía, a disparo de Allegra; un despeje salvador casi bajo la línea de la defensa vitoriana tras el rechace conectado por Amaiur, entrada al campo en el descanso… Y el gol de Synne Jensen. Lo mereció.

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Ficha técnica:

1 - Atlético de Madrid: Lola Gallardo; Alexia (Calligaris, min. 96), Xènia, Lucia, Rosa Otermín (Allegra, min. 46); Maite Zubieta; Luany, Csiszar (Claudia Barrios, min. 70), Kuhl (Amaiur, min. 46), Fiamma; Jensen.

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0 - Alavés: Sofía; Laia Parera, Inés Altamira, Pichi, Vidal; Nayadet Opazo, Navajas (Sarah Brasero, min. 46); Hanane (Carmen, min. 58), Andrea Gómez, Guallar (Almudena Rivero, min. 70); Brima (Yorladiz Díaz, min. 58).

Gol: 1-0, min. 91: Jensen.

Árbitra: Ágata López (C. Las Palmas). Amonestó con tarjeta amarilla a las locales Luany (min. 70), Maite Zubieta (min. 79) y Fiamma (min. 82) y a las visitantes Inés Altamira (m. 14), Nadayet Opazo (min. 14), Guallar (min. 55) y Yoladiz Díaz (min. 83).

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Incidencias: partido correspondiente a la segunda jornada de la Liga F, disputado en el Centro Deportivo del Atlético de Madrid de la localidad madrileña de Alcalá de Henares ante unos 2.500 espectadores. EFE